"Es hora de echar a Hochul": Elise Stefanik se lanza a por la gobernación de Nueva York

Publicado por Alejandro Baños 7 de noviembre, 2025

La representante republicana Elise Stefanik hizo oficial su candidatura para convertirse en la próxima gobernadora de Nueva York. Su objetivo es que el estado vuelva a ser un lugar "asequible y seguro" para todo el mundo.

A través de un comunicado publicado en redes sociales, Stefanik anunció su postulación, señalando las carencias del estado debido a la gestión de la actual gobernadora, la demócrata Kathy Hochul.

"Kathy Hochul es la peor gobernadora de Estados Unidos. Bajo su fallido liderazgo, Nueva York es el estado más caro del país, con los impuestos, la energía, los servicios públicos, los alquileres y los alimentos más caros. Cuando los neoyorquinos buscaban liderazgo en nuestra gobernadora, ella se doblegó ante la furiosa campaña Defund the Police y los comunistas partidarios de subir los impuestos, lo que ha provocado una catástrofe para las familias neoyorquinas", subrayó Stefanik. "Me presento a gobernadora para hacer que Nueva York sea asequible y segura para todos".

La representante neoyorquina aprovechó su mensaje para hacer un llamado a la unidad entre los demócratas, los republicanos y los independientes con el objetivo de "salvar nuestro estado". "Es hora de echar a Hochul y salvar Nueva York", concluyó Stefanik.

Desde el Partido Republicano de Nueva York, su presidente, Ed Cox, respaldó la candidatura de Stefanik, a la que definió como "una unificadora" y a la que ve como la aspirante necesaria "para ganar en todo el estado".

"Elise Stefanik es una unificadora y una constructora de partidos con la inteligencia, el coraje y los recursos necesarios para ganar en todo el estado el año que viene. Ha luchado por nuestros principios cada día de su carrera y nunca se rinde. Es la guerrera que necesitamos para liderar la lucha contra la corrupta maquinaria demócrata de Albany", dijo Cox. "Elise liderará nuestro equipo hacia la victoria sobre Kathy Hochul, pondrá fin al dominio del partido demócrata y hará que Nueva York vuelva a ser asequible".

Una encuesta reveló que Stefanik -un mes antes de que anunciase su candidatura- partía ligeramente como favorita por delante de Hochul, después de que los votantes conociesen que la gobernadora mostró su apoyo a Zohran Mamdani, quien recientemente ganó las elecciones a la alcaldía de Nueva York.