Los líderes demócratas del Senado torpedean un acuerdo para poner fin al cierre de Gobierno

Publicado por Israel Duro 7 de noviembre, 2025

Con el país sumiéndose en el caos provocado por el shutdown más largo de la historia, los senadores del ala dura del Partido Demócrata prefieren seguir sacando rédito político de la situación a ponerle fin. A pesar de un grupo creciente de congresistas moderados de la formación azul están moviéndose para llegar a un acuerdo con los republicanos, los líderes del partido en la Cámara Alta se mostraron contrarios a ceder en el pulso contra el presidente Trump y dar luz verde a la última propuesta conservadora.

Incluso 'Axios' apunta a "unos envalentonados demócratas" por prolongar el cierre

Una situación que ya ha hecho que periódicos de corte de izquierda, como Axios, apunte directamente a "unos envalentonados demócratas" como los culpables directos de prolongar la angustiosa situación de muchas familias en el país.

Con el contundente titular Los demócratas, envalentonados, presionan para prolongar el cierre del Gobierno, el rotativo apunta que los líderes del Partido Azul se muestran firmes en su rechazo al acuerdo, considerando que pueden retener suficientes votos para ello, y, sobre todo, crecidos tras los resultados electorales del 4-N y el convencimiento de que los ciudadanos ven a Trump y a los republicanos como los culpables de la situación.

Mientras, los conservadores trabajan contrarreloj para terminar de redactar una propuesta con tres partes como última oferta a los demócratas, con el objetivo que el Shutdown pase a la historia el mismo viernes. Esta iniciativa contempla, entre otras cosas:

Las propuestas clave de la última oferta de Thune

1. La aprobación de una resolución provisional de financiación como mínimo hasta el 19 de diciembre (aunque la fecha final sería negociable).

2. Dar luz verde a la financiación íntegra del presupuesto militar, los Asuntos de Veteranos, el Departamento de Agricultura y el poder legislativo para el próximo año fiscal, dejando fuera del cierre programas como el WIC y el SNAP.

3. Los republicanos se comprometen a votar algún tipo de proyecto de ley para prorrogar los subsidios de la Ley de Asistencia Asequible (ACA, por sus siglas en inglés) que están a punto de expirar, aunque todo lo referente a este punto es aún un auténtico misterio.

Demandas de los demócratas

Sin embargo, los líderes del Partido Azul, que sienten que tienen la sartén por el mango, y con la presión de lobbies progresistas y de caucus, quieren que Thune y Mike Johnson se comprometan a aprobar una prórroga de los subsidios de la ACA y que les entreguen el OK del propio Donald Trump.

Una exigencia que parece, cuando menos difícil, porque el propio Johnson afirmó recientemente que no se compromete a que el asunto de la ACA llegue a ser siquiera debatido en la Cámara de Representantes.

Avanzan las negociaciones de un grupo bipartidista

Mientras, y sin hacer apenas ruidos, un grupo bipartidista de senadores continúa avanzando en negociaciones que permitan acabar con el shutdown. Varios senadores demócratas están alentando a sus compañeros más centristas a llegar a un acuerdo de mínimos para evitar mayores sufrimientos a los ciudadanos, en especial a los más directamente afectados.