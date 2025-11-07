Triunfo legal de Trump sobre la ideología de género: la Corte Suprema avala los pasaportes solo para sexos biológicos

Publicado por Sabrina Martin 6 de noviembre, 2025

La Corte Suprema de Estados Unidos autorizó este jueves que el Departamento de Estado mantenga, por ahora, la política del presidente Donald Trump que impide a los ciudadanos transgénero modificar el marcador de sexo en sus pasaportes para reflejar su identidad de género.

La decisión, adoptada por una mayoría de 6 a 3, supone una nueva victoria legal para Trump en su objetivo de revertir lo que ha descrito como la “ideología de género” dentro del Gobierno federal. Con este fallo, el alto tribunal suspendió resoluciones de tribunales inferiores que habían bloqueado la medida por considerarla basada en “prejuicios irracionales”.

Argumentos del fallo

En una decisión emitida sin firma, la mayoría sostuvo que incluir el sexo biológico en los pasaportes “no atenta contra los principios de igualdad ante la ley más que mostrar su país de nacimiento”, argumentando que el documento “da fe de un hecho histórico sin someter a nadie a un trato diferenciado”.

Aunque los votos individuales no fueron revelados, la división 6-3 siguió las líneas ideológicas habituales del tribunal.

Por su parte, los magistrados Ketanji Brown Jackson, Elena Kagan y Sonia Sotomayor, presentaron una disidencia conjunta, en la que Jackson calificó el fallo como “una perversión inútil pero dolorosa” y criticó la decisión por representar “una evasión insensata del resultado equitativo obvio”.

Defensa del Gobierno y contexto legal

El procurador general D. John Sauer defendió la política impulsada durante la Administración Trump, señalando que las resoluciones judiciales que la suspendieron “infringen la autoridad constitucional del presidente en materia de asuntos exteriores”.

Sauer sostuvo que la decisión de regresar al marcador basado en el sexo de nacimiento fue una medida legítima del Ejecutivo y no debería dar lugar a más demandas bajo la cláusula de igualdad de protección ni bajo la Ley de Procedimiento Administrativo.

Según la norma restablecida, los titulares de pasaportes deberán utilizar el sexo asignado al nacer, eliminando la opción “X” que había sido incorporada durante el Gobierno de Joe Biden.