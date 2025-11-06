Casi un millón de neoyorquinos se preparan para abandonar la ciudad tras el triunfo de Mamdani

Publicado por Williams Perdomo 6 de noviembre, 2025

El triunfo de Zohran Mamdani en las elecciones a la alcaldía de Nueva York podría marcar el inicio de una fuga de residentes: casi un millón de neoyorquinos contemplan mudarse a otras ciudades, temerosos del socialismo radical.

Tras conocerse la victoria de Mamdani, se supo que los padres comenzaron a planear sacar a sus hijos de las escuelas de Nueva York. El asesor de colocación escolar, Christopher Rim, dijo a The Post que al menos 23 clientes se han puesto en contacto con él.

La intención es mudarse y quieren su ayuda para que sus hijos ingresen en prestigiosas escuelas secundarias y preparatorias privadas en otros estados.

“En los primeros 30 minutos después de que AP anunciara la victoria de Mamdani, recibí tres mensajes de familias que buscaban mudarse”, dijo Rim, fundador y director ejecutivo de Command Education.

El presidente Donald Trump es uno de los primeros en hablar del tema y aseguró que "Miami será el refugio para quienes huyen de la Nueva York comunista". Los comentarios los hizo en un discurso pronunciado en el Centro Kaseya.

Pero Miami no es la única opción para los neoyorquinos que busquen una nueva ciudad para establecerse. La gobernadora de New Hampshire, Kelly Ayotte, confía en atraer a los empresarios neoyorquinos descontentos con la victoria del socialista demócrata.

"Tenemos un mensaje para las empresas de Nueva York que buscan huir de los impuestos más altos del alcalde Mamdani: Vengan a New Hampshire", escribió Ayotte, republicana en su primer mandato, en una ráfaga de publicaciones en las redes sociales el miércoles. "Nuestro estado es seguro, próspero y libre - lo que NYC solía ser hace mucho tiempo".

El presidente del Partido Republicano de New Hampshire, Jim MacEachern, respaldó la propuesta de Ayotte y afirmó que el Gobierno estatal, dirigido por el GOP, está “preparado para colaborar con los generadores de empleo que decidan dejar atrás el infierno económico descrito por Mamdani”.

"Si quieres calles seguras, impuestos bajos y sentido común, el estado del Vive Libre o Muere está esperando", dijo MacEachern en un comunicado reseñado por Just The News.

Bill Lee, gobernador de Tennessee, también invitó a los empresarios neoyorquinos a mudarse a su estado. Destacó que su Gobierno se centra en tener una economía fuerte e impuestos bajos. "Tennessee es el lugar para las personas que valoran la oportunidad, la seguridad y la libertad", sostuvo en un video publicado en sus redes sociales.

El alcalde de Boca Ratón, Scott Singer, aprovechó la oportunidad para pedir que aquellos neoyorquinos que no quieran vivir bajo el comunismo se muden a Florida:

"Estamos aquí para celebrar e impulsar los negocios, no para regularlos en exceso y acabar con ellos. Para que la gente se libere de la regulación excesiva del Gobierno", resaltó.

Similar fue el mensaje del alcalde de Dallas, Eric Johnson, quien sostuvo que la ciudad abraza los mercados libres, rechaza la regulación excesiva y protege el sueño americano.

"¡Múdense a Dallas, donde apoyamos firmemente a nuestra policía, valoramos a nuestros socios en la comunidad empresarial", escribió Johnson en su cuenta de X.

Entre tanto, el sindicato de policía de Houston invitó a los agentes del NYPD a trabajar para el HPD tras la victoria de Mamdani. El sindicato enumeró las razones por las que los agentes neoyorquinos deberían mudarse.

“¿NYPD, están disgustados con la elección de Zohran Mamdani? ¡Únanse a nosotros! ¡El Departamento de Policía de Houston está contratando agentes de policía!”, dice un mensaje publicado en las redes.