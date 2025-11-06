Un shutdown "kamikaze": cuando la ideología pesa más que las personas

Publicado por Israel Duro 6 de noviembre, 2025

El cierre de Gobierno más largo de la historia no parece tener término, para desesperación y preocupación de los ciudadanos. Beneficios sociales como los SNAPS o las ayudas por desempleo están en peligro y la FAA anunció una reducción de los vuelos por la situación de los controladores aéreos a partir del viernes.

Sin embargo, los resultados de las elecciones del 4-N parecen poner incluso más lejos su final, puesto que los demócratas obtuvieron una aplastante victoria, entre otras cosas por su férrea negativa a ceder a la resolución continua propuesta por el GOP en el Senado.

Una actitud que Donald Trump calificó de "kamikaze" el pasado miércoles, para volver a clamar por la eliminación del filibusterismo que permita a la mayoría conservadora de la Cámara Alta poner fin al shutdown y aprobar todas las medidas de su Administración que se encuentran bloqueadas por los senadores demócratas.

"Creo que estos tipos son kamikaze. Derribarán al país si tienen que hacerlo"

"Acabo de regresar de Japón. Hablé sobre los pilotos kamikaze. Creo que estos tipos son kamikaze. Derribarán al país si tienen que hacerlo", aseguró en un desayuno de trabajo en la Casa Blanca.

Posteriormente, en la celebración del aniversario de la victoria en las elecciones del pasado año, volvería a cargar contra Chuck Schumer y los líderes del Partido Azul, llamándolos a dar un paso adelante y reabrir el Gobierno por el bien de los ciudadanos, acusándolos de anteponer a los inmigrantes ilegales a los ciudadanos estadounidenses:

"Es hora de que Chuck Schumer y el Congreso demócrata radical dejen de jugar con la vida de las personas y aprueben una ley de financiación limpia, como ya han hecho 30 veces antes, ¡y reabran el Gobierno DE INMEDIATO!"

"Exigen asistencia sanitaria gratuita para los inmigrantes ilegales..."

Además, Trump denunció que "con el imprudente cierre demócrata, prácticamente todos los demócratas del Congreso han votado a favor de tomar como rehenes al pueblo estadounidense en un intento por extorsionar cientos de miles de millones de dólares en nuevos gastos. Exigen asistencia sanitaria gratuita para los inmigrantes ilegales...".

"Los demócratas de izquierda radical están provocando que millones de estadounidenses que dependen de los cupones de alimentos se queden sin prestaciones, están obligando a los trabajadores federales a quedarse sin sueldo y están dejando tirados a miles de viajeros en los aeropuertos.", insistió.

Empleados sin sueldo, beneficios sociales en riesgo y vuelos cancelados Las consecuencias del shutdown más largo de la historia siguen multiplicándose y profundizando su efecto dañino en millones de ciudadanos del país.

​

​Tras 37 días, un millón de trabajadores federales no han percibido su sueldo como consecuencia de la falta de financiación del Gobierno, y no está claro si recibirán el dinero que han dejado de percibir, según advirtió la Casa Blanca.

​

​Desde el 1 de noviembre también se vieron afectados los beneficiarios del programa SNAPS, de los que el Ejecutivo ha anunciado una iniciativa para financiar en parte. Ahora están en peligro las ayudas por desempleo.

​

El miércoles, el secretario de Transporte anunció que se reducirán un 10% los vuelos en 40 "áreas de tráfico alto" como consecuencia de la falta de controladores aéreos.​

Bloqueo demócrata

Por su parte, Schumer volvió a ofrecer a Trump sentarse a negociar el cierre de Gobierno, algo que el presidente ya rechazó con anterioridad antes de que los demócratas den luz verde a la propuesta republicana para acabar con el shutdown.

El líder del minoría demócrata en el Senado volvió a acusar al presidente de ser el culpable de la situación por sus recortes que afectarían a la salud de los ciudadanos y de utilizar "de manera vil" el "hambre" de los beneficiarios de los SNAPS para torcer el brazo a los demócratas.

Visiblemente crecido por el resultado del 4-N, Schumer hizo un llamado a Trump a dar un giro a sus políticas: "Los demócratas arrasaron anoche en las elecciones estatales y locales en todo el país. ¿Por qué? Porque los estadounidenses están hartos de la fallida agenda republicana. Saben que los demócratas luchan por reducir los costes y luchan por ellos".