La gobernadora Ayotte invita a las empresas de NY a trasladarse a New Hampshire tras la victoria de Mamdani

Publicado por Chris Wade | The Center Square contributor 6 de noviembre, 2025

La gobernadora de New Hampshire, Kelly Ayotte, confía en atraer a los empresarios neoyorquinos descontentos con la victoria del socialista demócrata Zohran Mamdani en las elecciones a la alcaldía del martes.

"Tenemos un mensaje para las empresas de Nueva York que buscan huir de los impuestos más altos del alcalde Mamdani: Vengan a New Hampshire", escribió Ayotte, republicana en su primer mandato, en una ráfaga de publicaciones en las redes sociales el miércoles. "Nuestro estado es seguro, próspero y libre - lo que NYC solía ser hace mucho tiempo".

Ayotte también echó mano de sus fondos de campaña para gobernadora no utilizados para pagar un anuncio de un camión de vallas publicitarias que circula por el centro de Manhattan, tratando de atraer a los propietarios de negocios con un argumento similar.

¿"MAMDANI TE HUNDIÓ? Ven a NH sin comunismo, con menos burocracia y menos impuestos"

"DUEÑOS DE NEGOCIOS DE NYC: ¿MAMDANI TE HUNDIÓ? ¡Ven a New Hampshire sin comunismo, con menos burocracia y menos impuestos!", dice el anuncio, pagado por Kelly for New Hampshire. "Le ayudaremos a conservar más de su dinero ganado con esfuerzo".

El presidente del Partido Republicano de New Hampshire Jim MacEachern se hizo eco de la propuesta de Ayotte y dijo que el gobierno estatal liderado por el GOP está "listo para asociarse con los creadores de empleo que abandonan el paisaje infernal de Mamdani".

"Si quieres calles seguras, impuestos bajos y sentido común, el estado del Vive Libre o Muere está esperando", dijo MacEachern en un comunicado. "Desafortunadamente, demasiados demócratas de New Hampshire comparten la mentalidad de impuestos y gastos de Mamdani, pero no dejaremos que conviertan nuestro estado en Massachusetts o Nueva York".

El ascenso de Mamdani ha conmocionado a la clase política neoyorquina

Mamdani, asambleísta de Queens, se alzó con la victoria en las elecciones a la alcaldía del martes tras derrotar al ex gobernador Andrew Cuomo y al republicano Curtis Sliwa para convertirse en el primer jefe ejecutivo musulmán de la ciudad y su líder más joven en generaciones.

Pero el ascenso de Mamdani ha conmocionado a la clase política neoyorquina y ha atraído la atención nacional de los republicanos, que han criticado el dramático giro a la izquierda de la ciudad.

Ha prometido, si es elegido, eliminar las tarifas de los autobuses públicos, hacer que la City University de Nueva York sea "gratuita" y congelar los alquileres de las viviendas municipales. También ha pedido imponer impuestos a las rentas más altas del estado y aumentar el salario mínimo de la ciudad de Nueva York a 30 dólares la hora para 2030.

Esto ha suscitado el escrutinio de los grupos empresariales neoyorquinos, algunos de los cuales han sugerido públicamente que las propuestas de Mamdani provocarán un éxodo de la ciudad.

El discurso publicitario de Ayotte es similar a otros realizados antes de las elecciones del martes por republicanos en Florida, Nueva Jersey, Pensilvania y otros estados con impuestos más bajos después de que Mamdani derrotara al exgobernador Cuomo en las primarias de junio.

