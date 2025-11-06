Voz media US Voz.us
Apple store Voz-media Play store Voz Media

Trump dice que Mamdani debería contactarlo tras su victoria: "Tiene que ser más respetuoso con Washington"

El presidente criticó el “peligroso” discurso de Mamdani tras su victoria.

Trump en el Salón Oval/ Mandel Ngan

Trump en el Salón Oval/ Mandel NganAFP

Publicado por
Luis Francisco Orozco

El presidente Donald Trump aseguró este miércoles que, si bien no era afín al nuevo alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, deseaba ver a la Gran Manzana próspera tras la elección del candidato socialista por el Partido Demócrata, asegurando también que este debía mostrar más respeto hacia Washington y señalando que el discurso que dio luego de materializar su victoria en la noche de este martes era “peligroso”.

Durante una entrevista en Fox News, Trump comentó que “Me gustaría que el nuevo alcalde lo haga bien, porque amo Nueva York”, añadiendo que, lejos de ser él o su administración republicana quienes se comuniquen con Mamdani, era el alcalde electo quien debía comunicarse primero con la Casa Blanca como primer paso para materializar un acercamiento entre ambas partes. “Veremos qué pasa. Pero creo que sería más apropiado que él fuera quien se acercara a nosotros”, señaló el mandatario republicano.

De igual manera, Trump hizo referencia a la advertencia directa emitida por Mamdani durante su discurso de victoria, cuando comentó frente a sus seguidores que sabía que el presidente estaba observando ese momento, para luego decir que “para llegar a cualquiera de nosotros, tendrán que pasar por encima de todos nosotros”. Sobre dichos comentarios, Trump le comentó al periodista Bret Baier: “Creo que es una declaración muy peligrosa de su parte. Tiene que ser un poco más respetuoso con Washington, porque si no lo es, no tendrá ninguna posibilidad de tener éxito”.

Una victoria predecible

Lejos de tratarse de una sorpresa, lo cierto es que la victoria de Mamdani en las elecciones para la alcaldía de Nueva York era casi predecible, tomando en cuenta la enorme popularidad que venía amasando en los últimos meses y la poca competencia que tenía ante el candidato independiente Andrew Cuomo y el republicano Curtis Sliwa, quienes en ningún momento tuvieron mayores oportunidades, a pesar de que diferentes encuestadoras publicaran, previo al evento electoral, que el exgobernador demócrata de Nueva York había cerrado considerablemente la brecha. De hecho, Trump respaldó públicamente antes de las elecciones a Cuomo, llegando a decir que votar por Sliwa era básicamente votar por Mamdani ante la baja popularidad del candidato de su partido.

Tras obtener más del 50% de los votos, el extremista de 34 años de edad se convierte en uno de los alcaldes más jóvenes en la historia de Nueva York, encarando el reto de materializar numerosas promesas tan radicales como difíciles de cumplir.

Recomendaciones

tracking