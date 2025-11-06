Trump dice que Mamdani debería contactarlo tras su victoria: "Tiene que ser más respetuoso con Washington"

Publicado por Luis Francisco Orozco 5 de noviembre, 2025

El presidente Donald Trump aseguró este miércoles que, si bien no era afín al nuevo alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, deseaba ver a la Gran Manzana próspera tras la elección del candidato socialista por el Partido Demócrata, asegurando también que este debía mostrar más respeto hacia Washington y señalando que el discurso que dio luego de materializar su victoria en la noche de este martes era “peligroso”.

Durante una entrevista en Fox News, Trump comentó que “Me gustaría que el nuevo alcalde lo haga bien, porque amo Nueva York”, añadiendo que, lejos de ser él o su administración republicana quienes se comuniquen con Mamdani, era el alcalde electo quien debía comunicarse primero con la Casa Blanca como primer paso para materializar un acercamiento entre ambas partes. “Veremos qué pasa. Pero creo que sería más apropiado que él fuera quien se acercara a nosotros”, señaló el mandatario republicano.

De igual manera, Trump hizo referencia a la advertencia directa emitida por Mamdani durante su discurso de victoria, cuando comentó frente a sus seguidores que sabía que el presidente estaba observando ese momento, para luego decir que “para llegar a cualquiera de nosotros, tendrán que pasar por encima de todos nosotros”. Sobre dichos comentarios, Trump le comentó al periodista Bret Baier: “Creo que es una declaración muy peligrosa de su parte. Tiene que ser un poco más respetuoso con Washington, porque si no lo es, no tendrá ninguna posibilidad de tener éxito”.