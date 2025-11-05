"Reacción exagerada": Vance minimiza el impacto de las elecciones en Nueva York, Nueva Jersey y Virginia y llama a la unidad del GOP

Publicado por Agustina Blanco 5 de noviembre, 2025

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, instó este miércoles a los republicanos a no dejarse llevar ante las victorias demócratas en las elecciones locales del martes, describiendo como una "idiotez" cualquier reacción "exagerada" a los resultados en estados tradicionalmente azules.

En un mensaje publicado en X, Vance minimizó los reveses del Partido Republicano y enfatizó en la necesidad de enfocarse en el panorama nacional y en la unidad interna.

I think it's idiotic to overreact to a couple of elections in blue states, but a few thoughts:



1) Scot Pressler, TPUSA, and a bunch of others have been working hard to register voters. I said it in 2022, and I've said it repeatedly since: our coalition is "lower propensity" and… — JD Vance (@JDVance) November 5, 2025

"Creo que es una idiotez reaccionar de forma exagerada a un par de elecciones en estados demócratas, pero aquí van algunas reflexiones", escribió el vicepresidente, quien ha sido una figura clave en la Administración de Donald Trump desde su elección en 2024.

Vance destacó el esfuerzo de activistas como Scot Pressler y Turning Point USA (TPUSA) en la registración de votantes, recordando que "nuestra coalición tiene una menor propensión a votar, lo que significa que debemos mejorar nuestra participación electoral con respecto a años anteriores".

En su segundo punto, defendió los avances de la Administración Trump: "El presidente ha hecho mucho que ya ha dado sus frutos en forma de tipos de interés e inflación más bajos, pero heredamos un desastre de Joe Biden y Roma no se construyó en un día. Vamos a seguir trabajando para que una vida digna sea asequible en este país, y ese será el criterio con el que se nos juzgará en 2026 y más allá".

Un llamado a la unidad del GOP



Finalmente, el republicano rechazó las divisiones internas en el GOP. "Las luchas internas son absurdas. Me importa que mis conciudadanos —en especial los jóvenes estadounidenses— puedan tener una vida digna; me importa la inmigración y nuestra soberanía; y me importa establecer la paz en el extranjero para que nuestros recursos se concentren en el país. Si a ti también te importan estas cosas, trabajemos juntos", concluyó Vance en su publicación.

La victoria demócrata



Por su parte, demócratas de todo el espectro ideológico celebraron sus avances en varias contiendas, que incluyen no solo la alcaldía de Nueva York, sino también las gobernaciones de Nueva Jersey y Virginia, así como victorias en medidas locales como la Proposición 50 en California, que favorece el rediseño de distritos congresionales a favor de los demócratas.

El presidente Donald Trump, por su parte, se refirió a la victoria demócrata haciendo referencia a un punto de inflexión en el pueblo estadounidense respecto al comunismo. En esa línea, durante un discurso en Miami, señaló: "La decisión que enfrentan todos los estadounidenses no podría ser más clara: tenemos que elegir entre el comunismo y el sentido común".