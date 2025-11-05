Mamdani declara la guerra a Trump y desafía a los líderes demócratas en su discurso de victoria

Publicado por Israel Duro 5 de noviembre, 2025

El alcalde electo de Nueva York Zohran Mamdani se autoproclamó como "una luz en estos tiempos oscuros" y declaro abiertamente la guerra a Donald Trump e incluso a los líderes demócratas en su discurso de la victoria. Con un tono claramente populista y guiños al socialismo, Mamdani agradeció a los trabajadores su triunfo, acusando sin mencionar al Partido Azul de haberlos olvidado. Además, prometió ser el referente de todas las minorías en la lucha para "derribar" a Trump.

"En este momento de oscuridad política, Nueva York será la luz. Aquí creemos en defender a aquellos a quienes amamos, ya seas un inmigrante, un miembro de la comunidad trans, una de las muchas mujeres negras a las que Donald Trump ha despedido de un trabajo federal, una madre soltera que sigue esperando que bajen los precios de los alimentos o cualquier otra persona que se encuentre entre la espada y la pared. Tu lucha es también la nuestra".

"El futuro está en nuestras manos. Amigos míos, hemos derrocado una dinastía política"

No obstante, los desafíos a Trump llegaron en la parte final de su discurso. Al principio, Mamdani no tuvo reparos en cargar contra los demócratas que han regido la ciudad en los últimos años, acusándolos de "ayudar sólo a quienes les ayudaban" a ellos y de corrupción. Pero, sobre todo, denunció que el Partido Azul había "olvidado a los trabajadores", los mismos que habían hecho posible ahora su llegada a Gracie Mansion.

"Desde que tenemos memoria, los ricos y los poderosos han dicho a los trabajadores de Nueva York que el poder no les pertenece. Dedos magullados por levantar cajas en el suelo del almacén, palmas callosas por el manillar de la bicicleta de reparto, nudillos marcados por quemaduras en la cocina: estas no son manos a las que se les ha permitido ostentar el poder. Y, sin embargo, en los últimos 12 meses, os habéis atrevido a alcanzar algo más grande. Esta noche, contra todo pronóstico, lo hemos conseguido. El futuro está en nuestras manos. Amigos míos, hemos derrocado una dinastía política".

Por si quedaban dudas, Mamdani volvió a cargar contra los demócratas al acusarlos de "olvidar" a los trabajadores y a las minorías de Nueva York. Personalizando en Andrew Cuomo, su rival primero como demócrata en las primarias y posteriormente como independiente en las urnas, insistió en que los líderes del Partido Azul han practicado una "política que abandona a la mayoría y solo responde ante unos pocos".

Desafío al "déspota" Trump: la ciudad que lo vio nacer lo derrotará

Tras recordar sus grandes promesas electorales y comprometerse a cumplirlas, volvió a elevar el tono para lanzar el guante a Donald Trump, a quién comenzó acusando de haber "traicionado" a la nación y de ser un déspota, asegurando que será la nación que lo ayudó a levantarse quién liderará su caída:

"Después de todo, si alguien puede mostrarle a una nación traicionada por Donald Trump cómo derrotarlo, es la ciudad que lo vio nacer. Y si hay alguna forma de aterrorizar a un déspota, es desmantelando las condiciones que le permitieron acumular poder. Así es como detendremos no solo a Trump, sino también al próximo. Así que, Donald Trump, ya que sé que estás viendo esto, tengo cuatro palabras para ti: sube el volumen.

Haremos que los malos propietarios rindan cuentas, porque los Donald Trump de nuestra ciudad se han acostumbrado demasiado a aprovecharse de sus inquilinos. Pondremos fin a la cultura de corrupción que ha permitido a multimillonarios como Trump evadir impuestos y aprovecharse de exenciones fiscales. Nos alinearemos con los sindicatos y ampliaremos las protecciones laborales porque sabemos, al igual que Donald Trump, que cuando los trabajadores tienen derechos inquebrantables, los jefes que buscan extorsionarlos se vuelven muy pequeños".

"Para llegar a cualquiera de nosotros, tendrá que pasar por encima de todos nosotros"

Un desafío en el que no podían faltar las redadas contra los inmigrantes ilegales lanzada por el ICE desde la llegada de Donald Trump:

"Nueva York seguirá siendo una ciudad de inmigrantes: una ciudad construida por inmigrantes, impulsada por inmigrantes y, a partir de esta noche, dirigida por un inmigrante. Así que escúcheme, presidente Trump, cuando le digo esto: para llegar a cualquiera de nosotros, tendrá que pasar por encima de todos nosotros. Cuando entremos en el Ayuntamiento dentro de 58 días, las expectativas serán altas. Las cumpliremos. Un gran neoyorquino dijo una vez que, mientras se hace campaña con poesía, se gobierna con prosa".