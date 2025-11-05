Alvin Bragg, fiscal progresista que procesó a Trump, ganó la reelección a la Fiscalía de Manhattan

Publicado por Santiago Ospital 5 de noviembre, 2025

El progresista Alvin Bragg logró cómodamente la reelección a la Fiscalía de Manhattan en las elecciones del martes. Conocido a nivel nacional por su cruzada judicial contra Donald Trump, a nivel local sus oponentes enfocaron sus campañas en su política de seguridad, acusándolo de mano blanda.

The Associated Press le reconoció la victoria apenas una hora después del cierre de las urnas. Dejó en el camino a una candidata republicana, Maud Maron, y a una independiente, Diana Florence.

Bragg llegó a la jornada electoral como el claro favorito en un distrito con 70% de votantes registrados demócratas, tras también haber superado fácilmente en las primarias azules al abogado Patrick Timmins.

De 52 años, neoyorquino de nacimiento, llegó a la fiscalía del distrito en 2022, reemplazando a Cyrus Vance Jr. Tras asumir, se convirtió en uno de los fiscales progresistas de más alto perfil del país encabezando varios casos de talla nacional.

El principal: la condena penal a Donald Trump por 34 cargos el año pasado en el caso Stormy Daniels, la primera contra un presidente (al momento de conocerse la sentencia, faltaba poco más de una semana para que asumiera el segundo mandato). El republicano denunció una "caza de brujas", y aseguró que era un intento del fiscal demócrata de interferir sin éxito en las presidenciales.

En julio del año pasado, el Comité de Instrumentalización del Gobierno Federal de la Cámara de Representantes, liderado por los republicanos, presentó un informe acusando a Bragg y el juez del caso, Juan Merchán, de haber vulnerado los derechos constitucionales de Trump.

A nivel local, Bragg protagonizó su primera controversia en su primera semana en el cargo: un comunicado en que indicaba a los fiscales a su cargo que buscasen penas de cárcel o prisión sólo para los delitos más graves, a menos que los obligara la ley. Los delitos exentos incluían robos, agresiones y posesión de armas.

Debido a la controversia, emitió una revisión de la política.

Otro de sus casos más famosos fue el de José Alba, ex trabajador de una tienda de comestibles. Bragg detuvo y presentó cargos por asesinato en segundo grado por el apuñalamiento de un hombre negro que le increpó por no querer permitir que se llevara una bolsa de patatas sin pagar. Luego retiró los cargos, admitiendo que no había pruebas suficientes. Alba luego denunció al fiscal por discriminación racial.

Otro caso de perfil nacional, más reciente, fue el de Daniel Penny. La Fiscalía de Manhattan presentó cargos de homicidio por estrangulamiento contra un exmarine por la muerte de Jordan Neely en el metro de Nueva York. Un jurado lo declaró inocente, hallando que faltaban pruebas de que la causa de muerte fuese el estrangulamiento y que la actuación de Penny protegió a los otros viajeros del metro.

Un caso más que alcanzó relevancia nacional fue el de Savannah Craven Antao, una activista provida, quien fue agredida en plena entrevista por Brianna Rivers. La oficina de Bragg retiró todos los cargos, ante las quejas de Craven: "Millones de personas vieron como fui atacada, una agresión no provocada, captada por una cámara mientras compartía pacíficamente mis opiniones provida y participaba en un diálogo respetuoso".

Bragg también está a cargo del mediático caso contra Luigi Mangione, acusado del asesinato del consejero delegado de UnitedHealthcare, Brian Thompson.