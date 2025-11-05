Las claves de la jornada electoral: duro revés demócrata que oscurece la "edad dorada" de Trump

Publicado por Israel Duro 5 de noviembre, 2025

Texas fue el único soplo de aire fresco en la paliza recibida por el Partido Republicano y Donald Trump en la jornada electoral del 4 de noviembre. La aprobación de modificar la constitución estatal para garantizar los derechos parentales y a la obligatoriedad de contar con la ciudadanía para poder votas fueron las principales buenas noticias para un GOP que perdió Virginia y vio como un socialista ocupará la alcaldía de Nueva York. También fue derrotado en Nueva Jersey y la Proposición 50 de Gavin Newsom triunfó en California.

Lo peor no es sólo la apabullante derrota en la noche electoral, sino que los demócratas se han apresurado a vender los resultados como un plebiscito contra las políticas de Donald Trump tras menos de un año de en la Casa Blanca y un serio aviso de cara a las midterms de 2026.

Un incentivo a los demócratas para mantener una oposición radical a Trump

Además, se trata de unas victorias que incentivan a los líderes del Partido Azul a mantener la política de oposición radical a las iniciativas de Trump en todos los campos y lugares. El primer campo de batalla, el Senado, donde Chuck Schumer tumbó por decimocuarta vez la propuesta de resolución continua de los republicanos y convirtió el shutdown en el más largo de la historia, a pesar del daño que empiezan a sufrir los ciudadanos y, por supuesto de manera más intensa, más de un millón de empleados federales y los militares.

También supone una llamada a que los Pritzker, Newsom y compañía continúen su guerra contra el ICE y las redadas para capturar inmigrantes con antecedentes penales en sus regiones. A ellos se sumará en la ciudad de Nueva York el socialista radical Zohran Mamdani, que promete ampliar los aspectos de ciudad santuario de sus dominios y torpedear las iniciativas de Trump en todas las formas que le sea posible.

La jornada electoral pavimenta el camino a rediseño de distritos en Virginia

Otro duro revés fueron los resultados de Virginia, donde los demócratas reforzaron aún más su dominio en las dos Cámaras estatales, con el volteo de unos 13 escaños en la Cámara de Delegados y las victorias de Abigail Spanberger en la carrera por el Gobernador, Ghazala Hashmi como vicegobernadora e incluso del polémico Jay Jones como fiscal general a pesar de sus últimos y graves escándalos.

Esto puede tener consecuencias más amplias porque allana el camino para un nuevo capítulo de gerrymanderismo estatal que beneficie al Partido Azul en las próximas midterms, algo a lo que la gobernadora electa se ha mostrado favorable.

La victoria en la Proposición 50... ¿Primera piedra para la candidatura de Newsom en 2028?

Una carrera comenzada por Texas, en favor de los republicanos, y que los demócratas se han apresurado a imitar. Gavin Newsom convirtió su Proposición 50 en bandera, con un rediseño de distritos que pone en serios apuros a 5 escaños republicanos. Tras la victoria, Newsom no cesó de compartir vídeos generados por IA burlándose de Trump. Sus declaraciones también fueron claras: "Donald Trump provocó al oso. Y el oso rugió en respuesta."

Decepción republicana en Nueva Jersey

Tampoco consiguió el GOP el resultado apetecido en Nueva Jersey. A pesar de ser un estado tradicionalmente demócrata, los conservadores tenían altas expectativas de hacerse con la mansión gubernamental. Finalmente, el Partido Azul conservará el mando de la mano de Mikie Sherrill.

Texas, un soplo de aire fresco en la debacle republicana Texas fue una de las pocas buenas noticias para el GOP tras el 4-N. Las dos iniciativas de Greg Abbott salieron adelante de manera holgada. La proposición 15, para modificar la Constitución estatal e incluir los derechos de los padres logró el respaldo del 70% de los votantes, mientras que la proposición 16, sobre incluir en la Carta Magna la obligatoriedad de contar con la ciudadanía para votar obtuvo el sí de más del 72% de los texanos que ejercieron su derecho al voto.

​No obstante, los demócratas se aseguraron un nuevo escaño en la Cámara de Representantes, dejando el balance de fuerzas en 215-219 a favor del GOP por apenas un escaño de la mayoría. El nuevo congresista saldrá del runoff entre Christian Menefee y Amanda Edwards.

Trump achaca la derrota a que no estaba en las boletas y al cierre de Gobierno

Con todos los ojos puestos en la respuesta de la Casa Blanca, Donald Trump no tardó en lanzar su análisis de la jornada electoral. Lo hizo a través de un mensaje de su cuenta de Truth Social, en el que achacaba los malos resultados a que su nombre no figuraba en las papeletas y al shutdown, "de acuerdo con encuestadores":

"TRUMP NO ESTABA EN LAS PAPELETAS Y EL CIERRE DEL GOBIERNO FUERON LAS DOS RAZONES POR LAS QUE LOS REPUBLICANOS PERDIERON LAS ELECCIONES ESTA NOCHE".

Entre estos opinadores se encuentra Mike Cernovich, que apuntó en un post en X que "cuando Trump no se presenta a las elecciones, los votantes con baja propensión al voto se quedan en casa. Hemos observado este mismo patrón en todas las elecciones desde 2016. Los republicanos ganan con Trump. Sin él, no consiguen movilizar el voto".

En la misma línea, pero aún más duro, se expresó el encuestador Richard Baris: "El Partido Republicano está lleno de perdedores. Estaban muertos hasta que llegó Donald Trump. Llevo meses gritando sobre esto".

El interés de Trump por las causas extranjeras frente a las domésticas, otro punto

Baris, además, añadió otro punto para explicar la debacle: el interés de Trump por causas extranjeras ha sido percibido de manera negativa por muchos votante, sobre todo los jóvenes, más preocupados por los temas de casa como el shutdown.

"No me importa lo que esté pasando en Ucrania. No me importa lo que esté pasando en Venezuela. No me importa nada de esto. Estos votantes se vieron dramáticamente afectados por el cierre. La agenda MAGA por la que votaron estas personas en todo el país fue diseñada para mejorar sus vidas. Devuélvasela a las personas que votaron por usted y mejore sus vidas, y tal vez pueda salvar esto antes de que sea demasiado tarde".

Trump vuelve a insistir en eliminar el filibusterismo para acabar con el shutdown

Algo de lo que el presidente tomó buena nota. Sus siguientes post fueron para exigir de nuevo a los senadores republicanos usar la "opción nuclear" y eliminar el filibustero para arrebatar a los demócratas la posibilidad de seguir prolongando el cierre de Gobierno y bloqueando su agenda.

Tras el llamado a terminar con esta medida, Trump volvió a las redes para lanzar un desafiante "y así comienza..."