Definidas las elecciones de alcaldes en Cincinnati, Atlanta, Detroit y Pittsburgh: estos son los resultados

Publicado por Luis Francisco Orozco 5 de noviembre, 2025

Las elecciones de alcaldes que se celebran este martes en varias partes del país cuentan ya con varios resultados definidos. En la ciudad de Cincinnati, el actual alcalde demócrata Aftab Pureval se hizo con la victoria tras derrotar al republicano Cory Bowman al obtener más del 75% de los votos, y de esta forma asegurar un segundo mandato. Dicho triunfo consolida el control demócrata sobre el gobierno local de la ciudad y refuerza el perfil político de Pureval en Ohio, el cual es un estado que en los últimos años se ha vuelto sumamente cuesta arriba para los demócratas.

Bowman, quien es pastor y medio hermano del vicepresidente estadounidense JD Vance, no era precisamente el favorito a ganar estas elecciones, considerando que Pureval llegó a obtener nada más y nada menos que el 83% de los votos en la primera vuelta, frente al 13% de Bowman. Si bien el vicepresidente se mantuvo al margen durante la campaña de Bowman, expresó su apoyo en una publicación en X el pasado mayo, donde lo calificó como “un buen tipo con un corazón para servir a su comunidad”.

Triunfo de Dickens en Atlanta

Tal como ocurrió en Cincinnati, el actual alcalde de Atlanta, Andre Dickens, ganó con facilidad su reelección para un nuevo mandato de cuatro años tras obtener más del 80% de los votos, en un nuevo capítulo de la tradición de esta ciudad por reelegir a sus alcaldes. Dickens, quien fue miembro del Consejo Municipal de Atlanta, enfrentó a tres candidatos: el empresario Helmut Domagalski, la exoficial de policía Kalema Jackson y el activista comunitario Eddie Andrew Meredith.

La plataforma de Dickens se centró en continuar las políticas implementadas durante los últimos años, destacando sus esfuerzos en la reducción del crimen, la gestión presupuestaria e iniciativas para abordar la vivienda asequible y la situación de las personas sin hogar. Sin embargo, no son pocos los que han criticado al alcalde por no haber podido solventar varios de los problemas que aquejan a la ciudad desde hace años.

Cabe resaltar que, si bien Dickens es demócrata, la elección a la alcaldía de Atlanta no fue partidista, lo que significa que ninguno de los candidatos —incluido el alcalde— se postuló bajo etiquetas de partido.

Victoria de O’Connor en Pittsburgh

El ganador de las elecciones de alcalde en Pittsburgh fue el demócrata Corey O’Connor, quien derrotó al candidato republicano Tony Moreno con más del 85% de los votos a su favor. El joven de izquierdas, quien fue miembro del Concejo Municipal de la ciudad y es actualmente el contralor del condado de Allegheny, es también hijo del exalcalde Bob O’Connor, quien murió en 2006 mientras ocupaba el cargo.

O’Connor se convirtió en el candidato demócrata tras derrotar al exalcalde Ed Gainey en las primarias de mayo. Durante la contienda, ambos intercambiaron ataques sobre el financiamiento de sus campañas. Gainey incluso llegó a acusar a su rival de aceptar dinero de simpatizantes del presidente Donald Trump. O’Connor calificó esas acusaciones como un acto de desesperación y aseguró que se oponía fuertemente a las políticas de la actual Casa Blanca.

Sheffield hace historia en Detroit

En la ciudad de Detroit, la presidenta del Concejo Municipal, Mary Sheffield, hizo historia al convertirse en la primera mujer en ser elegida alcaldesa, en una elección que lideró de principio a fin y terminó ganando con más del 75% de los votos a su favor.

Sheffield derrotó al reverendo Solomon Kinloch Jr., pastor de la iglesia Triumph Church. Con doce años de experiencia en el Concejo Municipal, Sheffield fue la primera candidata a la alcaldía en formar un comité de campaña —dos años antes de las elecciones— para suceder al alcalde Mike Duggan, quien decidió postularse como gobernador por la vía independiente en lugar de buscar un cuarto mandato.

Al igual que en el caso de Atlanta, la elección a la alcaldía de Detroit no fue partidista.

Noticia en desarrollo