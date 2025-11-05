Trump vuelve a nominar a Jared Isaacman, aliado de Musk, para dirigir la NASA tras una revisión interna

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 4 de noviembre, 2025

El presidente Donald Trump volvió a nominar este martes al empresario multimillonario Jared Isaacman, aliado de Elon Musk, para dirigir la NASA, meses después de haber retirado su candidatura inicial en mayo por lo que calificó como “una revisión exhaustiva de asociaciones anteriores”.

Isaacman, fundador de la empresa de pagos Shift4 y comandante de dos misiones espaciales privadas, es una figura clave dentro de la nueva economía espacial.

"Esta noche, me complace nominar a Jared Isaacman, un consumado líder empresarial, filántropo, piloto y astronauta, como Administrador de la NASA", escribió Trump en Truth Social. “La pasión de Jared por el espacio, su experiencia como astronauta y su dedicación a ampliar los límites de la exploración, desentrañar los misterios del universo e impulsar la nueva economía espacial, lo convierten en la persona idónea para liderar la NASA hacia una nueva era".

El empresario había sido nominado originalmente en diciembre de 2024, antes de que Trump asumiera el cargo, pero el presidente republicano decidió retirar temporalmente su designación luego de un enfrentamiento con Musk, quien lideraba entonces un esfuerzo de la Casa Blanca para reducir el tamaño del Gobierno federal.

Según reportes, la decisión podría haber estado relacionada con donaciones previas de Isaacman a políticos demócratas, aunque la Casa Blanca nunca confirmó esa versión de la prensa. Con esta nueva nominación, Trump refuerza su apuesta por una NASA más orientada a la colaboración con el sector privado y al liderazgo estadounidense en la carrera espacial. Algunos también argumentan que la nominación es una prueba de que Trump y Musk, finalmente, limaron las asperezas.