EN VIVO: Demócratas triunfan en Nueva York, Virginia y Nueva Jersey

Publicado por Sabrina Martin 4 de noviembre, 2025

Este martes 4 de noviembre dejó una noche electoral decisiva en Estados Unidos, con victorias demócratas destacadas en Nueva York, Virginia y Nueva Jersey, además de triunfos en importantes alcaldías urbanas a lo largo del país. Los votantes acudieron a las urnas para elegir alcaldes, gobernadores y fiscales generales en 18 grandes ciudades y varios estados, en la primera prueba electoral significativa del segundo mandato del presidente Donald Trump.

Entre los resultados más destacados se encuentran la proyección del triunfo del socialista Zohran Mamdani en la alcaldía de Nueva York, la victoria de Abigail Spanberger en Virginia y el triunfo de Mikie Sherrill en Nueva Jersey —configurando un panorama desafiante para los republicanos.

A continuación, las actualizaciones minuto a minuto de esta jornada clave:

09:45 pm Decision Desk HQ proyecta triunfo de Zohran Mamdani en Nueva York 04:13 05/11/2025 04:13 05/11/2025 Decision Desk HQ proyecta que Zohran Mamdani, político de corte socialista, ganará la alcaldía de Nueva York. Su triunfo marcaría un giro aún más radical para una ciudad ya golpeada por problemas de delincuencia, migración descontrolada y deterioro económico.

09:44 pm Jay Jones ganó las elecciones para fiscal general en Virginia

21:44 04/11/2025 21:44 04/11/2025 El polémico demócrata fue noticia durante la campaña porque se le filtró una conversación en la que fantaseó por el asesinato de un político republicano local, Todd Gilbert.



Jones venció al titular Jason Miyares por estrecho margen, siendo esta la carrera más reñida del día en Virginia

09:29 pm Mikie Sherrill ganó las elecciones a gobernador en Nueva Jersey 03:29 05/11/2025 03:29 05/11/2025 La congresista demócrata superó a Jack Ciattarelli por un margen más amplio del que anticipaban las encuestas. Decision Desk HQ la declaró ganadora con un poco más del 50% de los votos contabilizados. Decision Desk HQ projects Mikie Sherrill to win the New Jersey Governor election.#DecisionMade: 8:13 pm ET



Follow live results on our website. pic.twitter.com/67CvF5ZM35 — Decision Desk HQ (@DecisionDeskHQ) November 5, 2025

09:23 pm Proyección apunta a segunda vuelta en Miami 03:25 05/11/2025 03:25 05/11/2025 Decision Desk HQ proyecta que Eileen Higgins y Emilio González avanzarán a la segunda vuelta en la contienda por la alcaldía de Miami. La plataforma de análisis electoral indica que aún queda un puesto por definirse para completar la lista de candidatos que competirán en la siguiente ronda.

09:11 pm Histórico número de participación en Nueva York 03:16 05/11/2025 03:16 05/11/2025 Según la Junta Electoral de la ciudad, se emitieron dos millones de votos en Nueva York en estas elecciones a la alcaldía, la cifra más alta registrada desde 1969. El organismo informó el dato en X tras el cierre de los centros de votación.

09:09 pm Nueva York cierra urnas con Mamdani al frente y dudas sobre impacto del voto dividido 03:10 05/11/2025 03:10 05/11/2025 Con el cierre de las urnas a las 9 p.m., el socialista Zohran Mamdani aparece liderando la contienda, mientras Andrew Cuomo, ahora independiente, busca un regreso político. La gran incógnita es si la presencia del republicano Curtis Sliwa terminará fragmentando el voto antiprogresista

09:03 pm Spanberger presenta su victoria como un “mensaje al mundo entero” 03:03 05/11/2025 03:07 05/11/2025 La demócrata Abigail Spanberger celebró su triunfo asegurando que Virginia “eligió el pragmatismo sobre el partidismo”, en un mensaje dirigido no solo a sus seguidores, sino al país entero. Durante su discurso, afirmó que su victoria envía “un mensaje al mundo entero” sobre la dirección del estado en 2025.

08:55 pm Aftab Pureval gana la reelección en Cincinnati 02:58 05/11/2025 02:58 05/11/2025 Aftab Pureval le gana al republicano Cory Bowman —hermanastro del vicepresidente JD Vance— y consiguió este martes un segundo mandato como alcalde de Cincinnati, manteniendo el control demócrata en la ciudad. Pureval asumió el cargo en 2021 y volvió a presentarse destacando su gestión.

08:39 pm Andre Dickens gana la reelección en Atlanta 02:45 05/11/2025 02:45 05/11/2025 Según Associated Press, el alcalde demócrata Andre Dickens logró la reelección tras vencer a Helmut Domagalski, Kalema Jackson y Eddie Andrew Meredith.

08:29 pm Corey O'Connor sería el próximo alcalde de Pittsburgh 02:39 05/11/2025 02:39 05/11/2025 Según proyecciones de CNN, el demócrata Corey O’Connor se perfila como el próximo alcalde en esta ciudad de fuerte tendencia demócrata.



O’Connor, actual interventor del condado e hijo del exalcalde Bob O'Connor, derrotaría al republicano y exoficial de policía Tony Moreno.

08:27 pm Virginia se suma a la lista de estados que han elegido mujeres como gobernadoras 20:27 04/11/2025 20:27 04/11/2025 Con la victoria de Spanberger, Virginia se convierte en el estado número 19 en elegir a una mujer como gobernadora. Entre los que todavía no lo han hecho están Florida, California e Illinois, entre otros.

08:24 pm Cierran las urnas en Nueva Jersey en una contienda muy ajustada 20:24 04/11/2025 20:24 04/11/2025 Las urnas ya cerraron en Nueva Jersey, donde la carrera por la gobernación avanza con un margen estrecho. De acuerdo con el análisis preliminar de Fox News, la competencia sigue muy reñida.

Hasta el momento, la demócrata Mikie Sherrill aparece al frente, mientras el republicano Jack Ciattarelli espera un impulso conforme avanza el conteo. El estado aún podría dar sorpresas en una noche electoral clave.



08:13 pm La demócrata Ghazala Hashmi ganó la elección a vicegobernadora de Virginia 02:14 05/11/2025 02:14 05/11/2025 Con un poco más del 30% de los votos contabilizados, Decision Desk HQ declaró como ganadora a la senadora estatal, quien venció al republicano John Reid. Con su triunfo, Hashmi se convirtió en la primera estadounidense de origen asiático y musulmana en ganar un cargo estatal en Virginia. Decision Desk HQ projects Ghazala Hashmi to win the Virginia Lieutenant Governor election.#DecisionMade: 7:29 pm ET



Follow live results on our website. pic.twitter.com/KkJBPMPFjf — Decision Desk HQ (@DecisionDeskHQ) November 5, 2025

08:06 pm La demócrata Abigail Spanberger ganó la elección a gobernador en Virginia 20:06 04/11/2025 02:14 05/11/2025 Con un poco más del 30% de los votos contabilizados, tanto CNN como Decision Desk HQ declararon a Spanberger como ganadora. La excongresista se impuso ante Winsome Sears, la candidata republicana y actual vicegobernadora. Decision Desk HQ projects Abigail Spanberger to win the Virginia Governor election.#DecisionMade: 7:19 pm ET pic.twitter.com/GwLrKxwoVv — Decision Desk HQ (@DecisionDeskHQ) November 5, 2025

07:31 pm Extienden horario de votación en el condado de Chester, Pensilvania 19:31 04/11/2025 19:31 04/11/2025 El condado de Chester anunció que sus centros de votación permanecerán abiertos hasta las 10 p. m., extendiendo el horario previsto para garantizar que más electores puedan emitir su voto.

07:04 pm Cierran las urnas en Virginia tras una jornada clave 19:04 04/11/2025 19:04 04/11/2025 Las urnas ya cerraron en Virginia, donde los votantes escogieron gobernador, vicegobernador, fiscal general y renovaron todos los escaños de la Cámara de Delegados.



Ahora comienza el conteo de votos en una elección decisiva para el rumbo político del estado, con ambos partidos atentos a los primeros resultados.

06:18 pm Leavitt rechazó intento de vincular a Trump con amenazas en Nueva Jersey 00:31 05/11/2025 00:31 05/11/2025 La secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, criticó al demócrata Zohran Mamdani por sugerir que el presidente Donald Trump está relacionado con las amenazas de bomba reportadas en Nueva Jersey.

​

​Mamdani había sugerido más temprano que estos incidentes forman parte de un supuesto “esfuerzo general” de la Administración Trump para intimidar a los votantes mediante denuncias infundadas de fraude electoral. Política "Irresponsables": la Casa Blanca critica a Mamdani por vincular a Trump con las amenazas de bomba en Nueva Jersey Alejandro Baños

06:11 pm Senador Mullin denuncia presunta reunión secreta de Schumer sobre el cierre del Gobierno 00:14 05/11/2025 00:14 05/11/2025 Según reportes, el senador republicano Markwayne Mullin afirmó que Chuck Schumer pidió a los demócratas retrasar cualquier acuerdo para reabrir el gobierno hasta después de las elecciones, por temor a desmotivar a su base en estados clave como Virginia, Nueva Jersey y Nueva York

06:06 pm Eric Adams vota por Cuomo y lanza un mensaje final a Nueva York: “No arruinen la ciudad” 18:06 04/11/2025 18:06 04/11/2025 El alcalde saliente de Nueva York, Eric Adams, acudió a votar esta tarde en Brooklyn y confirmó su respaldo al exgobernador Andrew Cuomo. Tras emitir su voto, Adams dijo a la prensa que “esta ciudad no es socialista” y pidió a los neoyorquinos “no arruinar” a su icónica Gran Manzana en un mensaje con tono desafiante antes de dejar el cargo.



05:54 pm Trump hace llamado a votantes ortodoxos en Nueva Jersey para apoyar a Ciattarelli 23:57 04/11/2025 00:14 05/11/2025 El presidente Donald Trump instó a los votantes judíos ortodoxos de Nueva Jersey a acudir a las urnas y respaldar al republicano Jack Ciattarelli, destacando que su participación podría ser decisiva. Desde Truth Social reiteró su apoyo “total y absoluto” y pidió permanecer en fila hasta el cierre de votación a las 8 p. m.

05:49 pm Cernovich rinde tributo a Charlie Kirk e insta a los votantes a participar 23:51 04/11/2025 23:51 04/11/2025 El comentarista Mike Cernovich homenajeó en X a Charlie Kirk, destacando su compromiso con la participación cívica y animó a los estadounidenses a acudir a las urnas como forma de honrar su legado, “él querría que votaras hoy”.

05:15 pm Cuomo llama a sus seguidores a votar en las últimas horas en Nueva York 23:18 04/11/2025 23:18 04/11/2025 Andrew Cuomo publicó un mensaje agradeciendo el apoyo de voluntarios y votantes, e instó a los neoyorquinos a aprovechar las horas restantes antes del cierre de urnas a las 9 p. m. El exgobernador busca dar el impulso final en una contienda marcada por alto entusiasmo y fuertes contrastes ideológicos.

04:40 pm Alta participación en uno de los condados más ricos de Virginia 22:45 04/11/2025 22:45 04/11/2025 Fairfax, uno de los condados más ricos de Virginia, reportó un 20,1% de participación presencial hasta las 3 p.m., cifra que se suma al 23,9% que votó anticipadamente, reflejando el alto interés en una contienda que definirá si Virginia mantiene el camino trazado bajo Glenn Youngkin o cambia de dirección.

04:38 pm Ciattarelli anticipa una victoria cerrada en Nueva Jersey 16:38 04/11/2025 16:38 04/11/2025 El equipo de Jack Ciattarelli asegura que la carrera por la gobernación está al alcance y confía en que una alta movilización republicana, sumada al respaldo de independientes y demócratas moderados, marque la diferencia.

04:26 pm Fiscal general llama a dividir el voto en Virginia 22:32 04/11/2025 22:32 04/11/2025 El fiscal general Jason Miyares sorprendió al promover que los votantes dividan su voto entre él y la candidata demócrata a gobernadora, lo que implica un desaire público a la republicana Winsome Earle-Sears. El gesto llega justo después de que Donald Trump también evitara mencionarla en un mitin, subrayando tensiones dentro del Partido Republicano en un estado clave.

04:06 pm Schumer esquiva preguntas sobre su voto 16:06 04/11/2025 16:06 04/11/2025 El líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, evitó decir por quién votó en la elección para alcalde de Nueva York y solo afirmó que trabajará con el próximo mandatario local. Tras una larga reunión con su bancada, dijo que aún no hay acuerdo para reabrir el gobierno y volvió a responsabilizar al presidente Donald Trump.

04:05 pm Récord de participación en Nueva York 16:05 04/11/2025 16:05 04/11/2025 Nueva York registra su mayor nivel de participación en una elección municipal desde 2001, con más de 1,4 millones de votos emitidos hasta media tarde, incluido el voto anticipado. Con seis horas aún por delante antes del cierre de urnas, la ciudad supera con holgura los 1,15 millones de sufragios totales de la elección de 2021, señalando un marcado interés en la contienda por la alcaldía.