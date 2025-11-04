Presentan artículos de impeachment contra el juez Boasberg por "abuso de poder" en el caso 'Arctic Frost'

Publicado por Joaquín Núñez 4 de noviembre, 2025

El congresista Brandon Gil (R-TX) presentó formalmente artículos de impeachment contra el juez federal James Boasberg. En concreto, acusa al juez de abuso de poder por su participación en el caso conocido como 'Arctic Frost'. Se trata de una investigación interna del Departamento de Justicia (DOJ) que se desarrolló durante la gestión de Joe Biden.

Según reveló el senador Chuck Grassley (R-IA), presidente del Comité Judicial del Senado, entre 2022 y 2023 el DOJ realizó una investigación secreta para rastrear filtraciones de información clasificada del Congreso hacia la prensa.

En ese marco, se emitieron citaciones judiciales para acceder a registros telefónicos de al menos diez senadores y un miembro de la Cámara de Representantes, todos ellos republicanos.

Además, se descubrió que el DOJ de Biden acompañó esas citaciones con órdenes de silencio ('gag orders') que prohibían a las empresas notificar a los legisladores que estaban siendo investigados. Mientras que Verizon cumplió con estas instrucciones, la empresa AT&T se negó parcialmente a cumplir, alegando que la citación era excesiva y violaba los privilegios del Congreso.

En concreto, los republicanos acusan al juez Boasberg de autorizar las citaciones y las órdenes de silencio en el marco de esa investigación.

"El juez presidente Boasberg ha comprometido la imparcialidad del Poder Judicial y ha provocado una crisis constitucional. Está utilizando descaradamente su poder contra sus oponentes políticos, incluidos los miembros republicanos del Congreso que sirven fielmente al pueblo estadounidense dentro de su jurisdicción", le dijo el congresista Gil a Fox News Digital.

"Fue cómplice del escandaloso caso Arctic Frost, en el que proporcionó al Departamento de Justicia de Biden los medios para espiar a senadores republicanos. Su falta de integridad lo hace claramente inadecuado para ejercer su cargo. Me enorgullece presentar una vez más artículos de acusación contra el juez Boasberg para que rinda cuentas por sus graves delitos y faltas", añadió.

A su vez, remarcó la violación de la 'Speech or Debate Clause', presente en el Artículo I, Sección 6, Cláusula 1 de la Constitución Nacional. Se trata de una inmunidad constitucional que garantiza que senadores y representantes no puedan ser demandados, investigados o procesados por acciones que formen parte de su trabajo legislativo.