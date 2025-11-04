Trump impulsa el voto republicano en Virginia y Nueva Jersey con un llamado de último minuto

Publicado por Luis Francisco Orozco 4 de noviembre, 2025

El presidente Donald Trump realizó este lunes un esfuerzo de último minuto para impulsar la participación de los votantes republicanos en las elecciones para gobernador en Virginia y Nueva Jersey que tendrán lugar este martes. Si bien Trump elogió públicamente al candidato republicano a la gobernación de Nueva Jersey, Jack Ciattarelli, el presidente no mencionó a la candidata de su partido para la de Virginia, Winsome Earle-Sears, y se limitó a pedir a los votantes de este estado que votaran por toda la lista republicana.

“Deben salir y votar por Jack Ciattarelli, quien es un gran tipo, un amigo mío, un hombre exitoso que ahora quiere dedicar todos sus esfuerzos a realmente salvar Nueva Jersey, hacerla grande otra vez, salvarla. Y lo logrará. Podrá hacerlo. Las encuestas se ven muy bien”, dijo Trump durante un “tele-rally” en Nueva Jersey, en el que habló durante casi diez minutos. En el caso de Virginia, Trump habló durante ocho minutos en otra llamada, en la que sí señaló a Jason Miyares como la persona por la que los republicanos deben votar para fiscal general.

Trump advirtió de una “catástrofe” si ganan los demócratas

En este momento, Earle-Sears se encuentra, según varias encuestas, detrás de la exrepresentante demócrata Abigail Spanberger, quien ha gastado más dinero en publicidad. Un caso completamente diferente es el de Ciattarelli en Nueva Jersey, tomando en cuenta que varias encuestas han señalado que la competencia contra la representante demócrata Mikie Sherrill será lo suficientemente estrecha como para esperar cualquier resultado. Algunos analistas incluso han explicado que el candidato republicano podría contar con la ventaja de la remontada, considerando que varias encuestadoras han señalado que Ciattarelli ha venido acortando poco a poco la ventaja que hace un par de semanas le llevaba Sherrill.

Sobre este hecho, Trump explicó que el escenario de dos victorias por parte de los candidatos demócratas en ambas contiendas por la gobernación representaría una auténtica “catástrofe” para los dos estados, señalando incluso que los hipotéticos triunfos de Spanberger y Sherrill traerían como consecuencia directa un aumento en los costos de energía.