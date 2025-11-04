Un grupo bipartidista en la Cámara propone un acuerdo para destrabar el cierre del Gobierno

Publicado por Sabrina Martin 3 de noviembre, 2025

Mientras el cierre del Gobierno se prolonga y las negociaciones permanecen estancadas, un grupo bipartidista en la Cámara de Representantes presentó una propuesta para extender temporalmente los subsidios ampliados de la Ley de Cuidado de Salud Asequible (ACA). La iniciativa busca abrir una vía de conversación en un tema que ha bloqueado las conversaciones entre la Casa Blanca de Donald Trump y los demócratas.

Los representantes republicanos Don Bacon (Nebraska) y Jeff Hurd (Colorado), junto a los demócratas Tom Suozzi (Nueva York) y Josh Gottheimer (Nueva Jersey), emitieron una declaración conjunta donde delinean los principios de un posible acuerdo. La propuesta contempla renovar por dos años los créditos fiscales reforzados y establecer un tope de ingresos para acceder al beneficio, ubicado entre 200.000 y 400.000 dólares anuales por hogar.

Se trata del primer esfuerzo formal en materia de salud desde el inicio del cierre. Mientras los demócratas exigen incluir la extensión de los créditos como condición para reabrir el Gobierno, los líderes republicanos y el presidente Trump han reiterado que cualquier discusión sobre políticas debe esperar hasta que se restablezca el funcionamiento federal.

Límites, controles y presión conservadora

Además del límite de ingresos, la propuesta incorpora medidas para enfrentar posibles prácticas fraudulentas en las inscripciones a los planes de la ACA. Esto incluye mayor supervisión a corredores y agentes, verificación de beneficiarios y transparencia para informar a los inscritos sobre el valor de sus créditos fiscales.

No obstante, la iniciativa evita abordar demandas clave de los sectores más conservadores, como incluir restricciones explícitas sobre la cobertura de procedimientos para interrumpir embarazos.

Un intento por romper el estancamiento El gesto de estos legisladores refleja la creciente frustración entre sectores moderados. Los cuatro firmantes señalaron que la confianza pública en el Congreso se ha debilitado y aseguraron que su objetivo es demostrar que aún es posible trabajar de manera conjunta.

Bacon expresó que espera que el Senado utilice este marco como punto de partida para negociaciones vinculadas al financiamiento federal. Aunque ha criticado a los demócratas por bloquear una medida temporal para reabrir el Gobierno, afirmó que su partido necesita una vía para abordar la demanda demócrata sobre la ACA en el contexto del cierre.



Falta de apoyos clave y negociaciones en curso

Aunque los cuatro legisladores pertenecen al Caucus Bipartidista de Soluciones, la propuesta no cuenta aún con respaldo oficial del grupo completo. Figuras influyentes dentro del bloque —como el republicano Brian Fitzpatrick de Pensilvania— no la han suscrito, y legisladores republicanos en estados competitivos avanzan por su cuenta con iniciativas para reducir el impacto de primas crecientes.

En el Senado, varios republicanos han explorado discretamente fórmulas de compromiso pero sin presentar una alternativa pública. Mientras tanto, en algunos estados las primas proyectadas para 2026 ya muestran incrementos sustanciales, presionando a legisladores de ambos partidos a buscar una solución.