John Thune confía en que el Senado logrará reabrir el gobierno antes del fin de semana

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 3 de noviembre, 2025

El líder de la mayoría en el Senado, John Thune, mostró optimismo este lunes sobre la posibilidad de alcanzar un acuerdo en la Cámara Alta que ponga fin al cierre parcial del Gobierno federal, que ya supera las cinco semanas y apunta a ser el más largo en la historia del país. Según explicó a los periodistas, el republicano afirmó que las conversaciones bipartidistas entre senadores de base están avanzando y podrían desembocar en una propuesta concreta antes del fin de la semana.

El objetivo inmediato del Senado, según Thune, es enviar a la Cámara de Representantes un nuevo proyecto de ley temporal —conocido como stopgap bill— para reabrir las agencias federales y extender el financiamiento público más allá del 21 de noviembre, fecha en que expira la medida vigente. Ese mecanismo, diseñado para evitar la paralización total del Gobierno, deberá ahora renovarse por varias semanas más para dar tiempo a la negociación de un presupuesto completo.

“Hubo muchas conversaciones durante el fin de semana, y esperamos que eso produzca el resultado deseado”, dijo Thune a la prensa.

El republicano por Dakota del Sur adelantó en sus declaraciones que el nuevo plazo podría extenderse hasta comienzos de 2026, aunque las fechas exactas aún están en discusión. “Cuanto más largo sea el margen de tiempo, mejor”, dijo el senador, indicando que permanece abierto a un vencimiento en enero, pero plenamente dispuesto a escuchar las distintas posiciones dentro de su bancada.

Las negociaciones incluyen a un grupo bipartidista de senadores que buscan equilibrar las prioridades de ambos partidos: por un lado, reactivar la Administración federal con una prórroga de corto plazo; por otro, avanzar en la aprobación de los presupuestos anuales y permitir una votación sobre los subsidios de la Ley de Cuidado de Salud Asequible (ACA), que también expiran en las próximas semanas.

Thune reconoció que, aunque el clima es más constructivo que días atrás, todavía no hay plena confianza en que el acuerdo se concrete, mientras la presión sobre los legisladores crece en todo el país.

Sin embargo, los republicanos esperan que el resultado de las elecciones locales de este martes —particularmente las contiendas para gobernador en Nueva Jersey y Virginia— motive a más demócratas a respaldar el fin del cierre del Gobierno.

El domingo, el presidente Donald Trump no se movió ni un milímetro de su postura, afirmando que no se dejará “chantajear” por los demócratas.

Desde el Partido Demócrata, mientras tanto, varios senadores sostienen que su preocupación principal sigue siendo las demoras en programas de asistencia alimentaria. Luego, en el entramado político, también hay cierto conceso en el partido azul en que el cierre aún puede afectar políticamente a Trump, aunque las encuestas nacionales muestran que los estadounidenses quieren que el Gobierno reabra pronto.

El senador Dick Durbin (D-Ill.) coincidió con Thune en que hay avances, aunque reconoció que todavía no se ha definido una estrategia definitiva para poner fin a la parálisis de las agencias federales.