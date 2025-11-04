Trump respalda a Cuomo: es "la única opción" para evitar el triunfo de Mamdani

Publicado por Sabrina Martin 3 de noviembre, 2025

El presidente Donald Trump instó este lunes a los votantes de la ciudad de Nueva York a respaldar al exgobernador Andrew Cuomo en la contienda por la alcaldía. Sostuvo que apoyar a Cuomo —su antiguo rival político— es la única forma de impedir que Zohran Mamdani llegue al poder, y advirtió que, si el candidato socialista gana, Nueva York tendría “cero posibilidad de éxito, o incluso de supervivencia”.

Trump señaló que, si Mamdani resulta electo, consideraría reducir los fondos federales destinados a la ciudad, insistiendo en que bajo su gestión Nueva York enfrentaría un declive económico y social. “Realmente no tienes otra opción. Debes votar por él [Andrew Cuomo] y esperar que haga un trabajo fantástico. Él es capaz de hacerlo, ¡Mamdani no!”, escribió en Truth Social.

Un respaldo inesperado y estratégico

Aunque tradicionalmente se enfrenta a los demócratas, Trump advirtió que votar por el republicano Curtis Sliwa sería equivalente a favorecer un triunfo de Mamdani, argumentando que dividir el voto opositor beneficiaría al progresista. El mandatario, nacido en Nueva York, insistió en que su prioridad es evitar lo que describió como un “desastre económico y social total” para la ciudad.

El presidente agregó que preferiría ver ganar a un demócrata con “historial de éxitos” antes que permitir que “un comunista sin experiencia y con un historial de fracasos totales y absolutos” llegue al poder.

Cuomo rechaza afinidad con Trump

Cuomo, quien fue derrotado por Mamdani en las primarias demócratas de este año, afirmó el mes pasado que no aceptaría un respaldo de Trump si este se lo ofreciera. Sin embargo, ahora se encuentra en el centro de un giro político inesperado, mientras busca mejorar su posición en las encuestas.

Mamdani se burla de Cuomo por el respaldo de Trump Tras conocerse el respaldo de Donald Trump al exgobernador, Mamdani reaccionó con ironía en redes sociales. En una publicación en X, el legislador estatal escribió: “¡Felicidades, Andrew Cuomo! Sé lo mucho que has trabajado para conseguirlo”, burlándose abiertamente del respaldo político.





Musk también respalda a Cuomo

El empresario Elon Musk también anunció su apoyo a Cuomo, llamando a los votantes a no elegir a Mamdani. En una publicación en X, Musk sostuvo que apoyar a Sliwa equivaldría a favorecer al asambleísta progresista. “Ten en cuenta que votar por Curtis es votar por Mumdumi o como se llame. ¡VOTA A CUOMO!”, escribió.