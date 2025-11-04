Mike Johnson defiende el filibusterismo del Senado en medio de presiones de Trump para eliminarlo

Publicado por Joaquín Núñez 3 de noviembre, 2025

Mike Johnson defendió el filibusterismo (filibuster, en inglés) del Senado. En medio de las presiones de Donald Trump para que los republicanos del Congreso eliminen esta regla legislativa clave, el presidente de la Cámara de Representantes se expresó al respecto durante una conferencia de prensa que brindó en Capitol Hill.

Johnson les dijo a los presidentes que había hablado con Trump en los últimos días, en el marco de lo que podría convertirse en el cierre del Gobierno más largo de la historia. Esas conversaciones incluyeron el filibusterismo, muy criticado últimamente por el presidente, quien realizó dos publicaciones al respecto en Truth Social. "ACABEMOS CON EL FILIBUSTERISMO, NO SOLO POR EL CIERRE DEL GOBIERNO, SINO POR TODO LO DEMÁS", escribió en el posteo más reciente.

En este contexto, si bien Johnson aclaró que es un asunto del Senado, expresó sus preocupaciones sobre el posible fin del filibusterismo: “Entiendo que en tiempos desesperados se requieren medidas desesperadas. También entiendo que, tradicionalmente, lo hemos considerado una salvaguarda importante”.

"Obviamente, compartí mi opinión al respecto con el presidente. Por mucho que a veces haya querido acabar con el filibusterismo, como miembro de la Cámara, cuando no conseguíamos lo que queríamos en nuestra agenda, escucho a mis colegas republicanos del Senado, algunas de las personas más conservadoras del Congreso, que dicen que es una salvaguarda importante. Nos impide, nos frena ante los peores impulsos de los demócratas", añadió el republicano.

Johnson también habló al respecto con Fox News y subrayó que los republicanos no siempre estarán en el poder, por lo que eventualmente los demócratas también podrían hacer uso del Senado sin el filibusterismo.

"Imaginemos un escenario en el que ellos estuvieran al mando y no tuvieran el filibusterismo. Tendríamos elecciones nacionalizadas, infringirían nuestros derechos de la Segunda Enmienda, agregarían jueces a la Corte Suprema y convertirían a Puerto Rico y al Distrito de Columbia en estados", explicó.