Mike Johnson defiende el filibusterismo del Senado en medio de presiones de Trump para eliminarlo
El presidente de la Cámara de Representantes subrayó que esta regla ha sido considerada como un "salvaguarda importante" frente al exceso de partidismo en el Congreso.
Mike Johnson defendió el filibusterismo (filibuster, en inglés) del Senado. En medio de las presiones de Donald Trump para que los republicanos del Congreso eliminen esta regla legislativa clave, el presidente de la Cámara de Representantes se expresó al respecto durante una conferencia de prensa que brindó en Capitol Hill.
Johnson les dijo a los presidentes que había hablado con Trump en los últimos días, en el marco de lo que podría convertirse en el cierre del Gobierno más largo de la historia. Esas conversaciones incluyeron el filibusterismo, muy criticado últimamente por el presidente, quien realizó dos publicaciones al respecto en Truth Social. "ACABEMOS CON EL FILIBUSTERISMO, NO SOLO POR EL CIERRE DEL GOBIERNO, SINO POR TODO LO DEMÁS", escribió en el posteo más reciente.
En este contexto, si bien Johnson aclaró que es un asunto del Senado, expresó sus preocupaciones sobre el posible fin del filibusterismo: “Entiendo que en tiempos desesperados se requieren medidas desesperadas. También entiendo que, tradicionalmente, lo hemos considerado una salvaguarda importante”.
"Obviamente, compartí mi opinión al respecto con el presidente. Por mucho que a veces haya querido acabar con el filibusterismo, como miembro de la Cámara, cuando no conseguíamos lo que queríamos en nuestra agenda, escucho a mis colegas republicanos del Senado, algunas de las personas más conservadoras del Congreso, que dicen que es una salvaguarda importante. Nos impide, nos frena ante los peores impulsos de los demócratas", añadió el republicano.
Johnson también habló al respecto con Fox News y subrayó que los republicanos no siempre estarán en el poder, por lo que eventualmente los demócratas también podrían hacer uso del Senado sin el filibusterismo.
"Imaginemos un escenario en el que ellos estuvieran al mando y no tuvieran el filibusterismo. Tendríamos elecciones nacionalizadas, infringirían nuestros derechos de la Segunda Enmienda, agregarían jueces a la Corte Suprema y convertirían a Puerto Rico y al Distrito de Columbia en estados", explicó.
Mike Johnson: "Imagine a scenario where they were in charge and they didn't have the filibuster. We would have nationalized elections, they would infringe on our 2A rights, they'd pack the Supreme Court, and they'd make Puerto Rico and DC states." pic.twitter.com/ngeoUd18Cn— Aaron Rupar (@atrupar) November 3, 2025
¿Qué es el filibusterismo en el Senado y por qué es importante?
En el Senado la situación es un poco diferente. Si bien los padres fundadores lo pensaron como un cuerpo más deliberativo, no crearon específicamente una regla para garantizar que eso ocurra.
Sin embargo, evolucionó naturalmente hasta crear un mecanismo que limita el poder de la mayoría. Una vez que llega una ley y pasa a debate, más o menos largo según la temática a tratar, se necesitan 60 senadores sobre 100 para ponerle fin a ese debate y avanzar a la votación final. Esta votación final sí rige por las reglas de mayoría simple: 51 senadores o 50 más el desempate del vicepresidente. En la actualidad, como Trump tiene 53 republicanos en el Senado, está obligado a negociar con los demócratas para llegar a la mayoría de 60.
Esta regla, conocida como filibusterismo, es una aliada para el partido que está en minoría y generalmente un dolor de cabeza para la mayoría. Afecta solo a las leyes, más no así a las nominaciones judiciales, tanto para los tribunales inferiores como para la Corte Suprema de Justicia.
En 2024, el senador Steve Daines le explicó a VOZ la importancia de esta regla y aseguró que eliminarla sería una idea "terrible".