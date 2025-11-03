Zohran Mamdani resta importancia al desaire de Barack Obama a tan solo un día de las elecciones

Publicado por Williams Perdomo 3 de noviembre, 2025

Zohran Mamdani, el candidato socialista a la Alcaldía de Nueva York ,buscó minimizar la falta de respaldo del expresidente Barack Obama durante el fin de semana, en vísperas de una de las elecciones más observadas del país.

“Agradecí la llamada con el presidente Obama y su apoyo al movimiento que hemos creado”, dijo Mamdani a los periodistas en el parque del Ayuntamiento la madrugada de este lunes en unas declaraciones recogidas por el New York Post.

La posición de Mamdani se conoce luego de que Obama acompañó e hizo campaña durante el fin de semana por la candidata demócrata a gobernadora de Nueva Jersey, Mikie Sherrill.

Sin embargo, el expresidente no fue a la ciudad de Nueva York para apoyar a Mamdani. Solo conversaron por teléfono.

“Agradecí sus palabras. Agradecí su tiempo, y agradezco a este movimiento por ponernos al borde de lograr una nueva ciudad en este lugar”, sostuvo Mamdani.

Entre tanto, el socialista aprovechó para atacar a su rival, el candidato independiente Andrew Cuomo, a quien tildó como el “elegido” de Trump para la alcaldía.

“Hace tiempo que sabemos que Andrew Cuomo es un títere de Donald Trump en esta contienda”, dijo Mamdani, apenas unas horas antes de que su campaña lanzara un comunicado denunciando el “respaldo”.

Todo esto a pesar de que el presidente Trump no ha respaldado a ningún candidato en la carrera electoral. “No soy fan de Cuomo ni para bien ni para mal, pero si tengo que elegir entre un mal demócrata y un comunista (...) Para ser honesto, siempre elegiré al mal demócrata”, dijo el presidente en 60 Minutes el domingo.