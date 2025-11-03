Zohran Mamdani resta importancia al desaire de Barack Obama a tan solo un día de las elecciones
El expresidente hizo campaña durante el fin de semana por la candidata demócrata a gobernadora de Nueva Jersey, Mikie Sherrill. Sin embargo, no fue a la ciudad de Nueva York para apoyar al candidato socialista a la Alcaldía.
Zohran Mamdani, el candidato socialista a la Alcaldía de Nueva York ,buscó minimizar la falta de respaldo del expresidente Barack Obama durante el fin de semana, en vísperas de una de las elecciones más observadas del país.
“Agradecí la llamada con el presidente Obama y su apoyo al movimiento que hemos creado”, dijo Mamdani a los periodistas en el parque del Ayuntamiento la madrugada de este lunes en unas declaraciones recogidas por el New York Post.
La posición de Mamdani se conoce luego de que Obama acompañó e hizo campaña durante el fin de semana por la candidata demócrata a gobernadora de Nueva Jersey, Mikie Sherrill.
Sin embargo, el expresidente no fue a la ciudad de Nueva York para apoyar a Mamdani. Solo conversaron por teléfono.
“Agradecí sus palabras. Agradecí su tiempo, y agradezco a este movimiento por ponernos al borde de lograr una nueva ciudad en este lugar”, sostuvo Mamdani.
Entre tanto, el socialista aprovechó para atacar a su rival, el candidato independiente Andrew Cuomo, a quien tildó como el “elegido” de Trump para la alcaldía.
Política
Obama aconsejó a Mamdani antes de las elecciones a la alcaldía de Nueva York
BEN WHEDON
“Hace tiempo que sabemos que Andrew Cuomo es un títere de Donald Trump en esta contienda”, dijo Mamdani, apenas unas horas antes de que su campaña lanzara un comunicado denunciando el “respaldo”.
Todo esto a pesar de que el presidente Trump no ha respaldado a ningún candidato en la carrera electoral. “No soy fan de Cuomo ni para bien ni para mal, pero si tengo que elegir entre un mal demócrata y un comunista (...) Para ser honesto, siempre elegiré al mal demócrata”, dijo el presidente en 60 Minutes el domingo.
Mamdani y el antisemitismo
“El ascenso de Zohran Mamdani, de radical universitario a candidato destacado a la Alcaldía de Nueva York, no es solo una historia local: es una manifestación clara —y una advertencia— de cómo el antisionismo radical se ha normalizado bajo la bandera del ‘socialismo democrático’ populista, apoyándose en la influencia familiar, avales extremistas y una red que cada vez difumina más la línea entre el antisionismo y el antisemitismo abierto”, resaltó el informe.
En ese sentido, el informe detalla la carrera de Mamdani y cómo fue creciendo su liderazgo. También analiza las polémicas opiniones de su padre, profesor en la Universidad de Columbia, sobre Israel, así como la creación por parte de Zohran de la filial de Estudiantes por la Justicia en Palestina en Bowdoin College, sus posturas y declaraciones previas, y presenta a los defensores antiisraelíes que respaldan su candidatura a la alcaldía.