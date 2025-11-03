Una juez extiende la prohibición de desplegar la Guardia Nacional en Portland

Publicado por Williams Perdomo 3 de noviembre, 2025

Un jueza federal extendió hasta el 7 de noviembre una orden que impide al presidente Donald Trump desplegar tropas de la Guardia Nacional en Portland, Oregón. La decisión se tomó a la espera de una resolución definitiva.

El mandatario republicano ha enviado la Guardia Nacional a tres ciudades gobernadas por demócratas este año: Los Ángeles, Washington y Memphis. Sin embargo, sus intentos de desplegar soldados en Portland y Chicago se han visto obstaculizados por las cortes.

Trump quiere enviar fuerzas a Portland para proteger al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), el principal instrumento de su política de deportaciones masivas de inmigrantes ilegales, ante las amenazas a las fuerzas de seguridad.

En una decisión de 16 páginas emitida el domingo por la noche y a la que tuvo acceso la AFP, la jueza Karin Immergut afirmó que no encontró "pruebas creíbles" de que las protestas frente al edificio del ICE "se hubieran vuelto incontrolables". Enfatizó además que "probablemente no constituían una amenaza de rebelión".