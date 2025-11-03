Las autoridades federales impidieron la entrada a 6.525 terroristas conocidos o sospechosos

Publicado por Bethany Blankley | The Center Square contributor 3 de noviembre, 2025

En pocos meses, el Centro Nacional Antiterrorista dice que ha ayudado a evitar que 6.525 terroristas conocidos o sospechosos (KST) entren en EEUU.

Esto se produce después de que los agentes del Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza y la Patrulla Fronteriza aprehendieran a un número récord de más de 3.000 KST de forma ilegal en el año fiscal 2025, según datos del CBP.

Hasta este año, el mayor número de KST detenidos por el CBP se produjo durante el Gobierno de Biden: 1.903.

La mayoría, 64%, que suman 1,216, fueron detenidos en la frontera norte provenientes de Canadá entre los años fiscales 2021-2024, según datos del CBP, The Center Square informó primero.

El número sin precedentes de aprehensiones de KST reportadas este año se atribuye a la inclusión del Tren de Aragua, el MS-13, otras organizaciones criminales transnacionales y cárteles, luego de que fueran designados como organizaciones terroristas extranjeras (FTOs) a principios de este año.

En los primeros 100 días de la segunda Administración Trump, el Centro Nacional de Contraterrorismo (NCTC) había identificado a casi 1.200 presuntos terroristas en Estados Unidos, dijo a principios de año la directora de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard. Gabbard, que dirige el NCTC, dijo que el número incluía a 750 con vínculos con el MS-13, el Tren de Aragua, el Cártel de Sinaloa y otros, The Center Square reportó.

En octubre, el NCTC había identificado a más de 35.000 KST y los había añadido al registro federal de datos sobre detección de terroristas (TSDS), declaró el director del NCTC, Joe Kent. Esto permitió a las fuerzas del orden impedir la entrada en nuestro país de más de 6.525 KST "que bajo la Administración anterior habrían podido entrar. Esto es solo la punta del iceberg. Estamos haciendo esto y más cada día", dijo.

El TSDS incluye información biográfica y biométrica sobre terroristas presuntos o confirmados, que se comparte entre múltiples organismos encargados de hacer cumplir la ley, incluidos los agentes del CBP y de la Patrulla de Fronteriza.

Durante años, los agentes de la Oficina de Operaciones de Campo (OFO) del CBP y de la Patrulla Fronteriza han detenido a KST en todo el país. El CBP reporta los datos, categorizándolos por aprehensiones del CBP OFO en los puertos de entrada de la frontera norte y suroeste (POEs) y por detenciones de la Patrulla Fronteriza entre los mismos puertos de entrada.

Todos los años, el CBP informa de que el mayor número de KST se detiene en los puertos de entrada terrestres. Asimismo, casi todos los años, el CBP informa de que el mayor número de KST se detiene en la frontera norte, según informó The Center Square.

Este año fue una anomalía después de que Trump designara a los cárteles como FTO.

En el año fiscal 2025, la mayoría de los KST fueron reportados por los oficiales del CBP OFO en los POE terrestres de la frontera suroeste: 2782. Los oficiales de la CBO OFO en los POE terrestres de la frontera norte reportaron 284.

Entre los puertos de entrada, los agentes de la Patrulla Fronteriza detuvieron a 61 KST en la frontera suroeste y a ninguno en la frontera norte, según los datos.

En el año fiscal 2023, se registraron las cifras más altas en un solo año en la historia de Estados Unidos: un total de 487 KST detenidos en la frontera norte y 83 en la frontera suroeste.

Por el contrario, en el primer año completo de la primera Administración Trump, en el año fiscal 2017, se reportaron un total de 217 KST en la frontera norte y 118 en la frontera suroeste.

Aquellos identificados como KST por los oficiales OFO del CBP en los POE terrestres "son más comúnmente encontrados inadmisibles en nuestro país e inmediatamente repatriados o removidos", dice el CBP. "También pueden ser entregados a otra agencia gubernamental para detención subsiguiente y aplicación de la ley". Aquellos aprehendidos por la Patrulla Fronteriza entre POEs "son más comúnmente detenidos y expulsados o entregados a otra agencia gubernamental para su posterior detención y acción de aplicación de la ley", dice el CBP.

La semana pasada, en un evento de la Casa Blanca, Gabbard dijo que los esfuerzos del NCTC también han llevado a detenciones de alto perfil de KST. Entre ellos figuran líderes del cártel de Sinaloa, blanqueadores de dinero y traficantes de cocaína, y una traficante de bebés afiliada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), "La Diabla".

La detención de La Diabla el mes pasado desarticuló una red de tráfico de bebés que atraía a mujeres embarazadas a lugares remotos donde se les practicaban cesáreas ilegales. Los órganos de las madres eran extraídos y sus bebés vendidos a parejas de EEUU por unos 13.500 dólares, informó The Center Square.

El Departamento de Estado designó a Sinaloa, el CJNG y otros cárteles mexicanos como organizaciones terroristas ilegales en febrero y continúa designando a grupos adicionales como FTOs.

