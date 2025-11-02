El secretario de Transporte advierte más retrasos y cancelaciones aéreas si no se pone fin al cierre federal

Publicado por Sabrina Martin 2 de noviembre, 2025

El secretario de Transporte, Sean Duffy, advirtió el domingo que las demoras y cancelaciones de vuelos continuarán, e incluso podrían empeorar, mientras se mantenga el cierre del Gobierno. El funcionario señaló que la falta de personal en los aeropuertos está obligando a reducir operaciones para priorizar la seguridad de los pasajeros.

Duffy explicó que cuando los controladores aéreos deben cumplir funciones adicionales por la falta de personal, aumenta el riesgo operacional, por lo que el Gobierno está optando por frenar o suspender vuelos cuando sea necesario. “Retrasaremos o cancelaremos cualquier tipo de vuelo que atraviese el espacio aéreo nacional para garantizar la seguridad de las personas”, sostuvo en una entrevista. También anticipó que, si el cierre no termina pronto, las condiciones actuales podrían empeorar.

Impacto inmediato en los aeropuertos

El domingo por la mañana, la Administración Federal de Aviación (FAA) ordenó suspender temporalmente los despegues en el Aeropuerto Internacional Newark Liberty debido a la escasez de controladores de tráfico aéreo, un reflejo directo del impacto del cierre federal.

Según datos de FlightAware, tan solo el domingo cerca de 3.300 vuelos dentro, hacia o desde Estados Unidos ya habían registrado retrasos, y alrededor de 530 fueron cancelados.

Controladores trabajando sin paga y con sobrecarga laboral La situación ha generado tensión entre los controladores aéreos, quienes llevan semanas trabajando sin recibir salario. En un comunicado reciente, la FAA señaló que la presión y la fatiga han aumentado luego de más de un mes sin pago, y destacó que la mitad de las principales instalaciones del país presentan falta de personal. En la zona de Nueva York, la agencia reportó que casi el 80 % de los controladores está ausente.

Advertencia al Congreso y llamado a resolver el cierre

El secretario de Transporte subrayó que las interrupciones en los viajes aéreos no son un fallo operacional sino una consecuencia directa del bloqueo en Washington. Reiteró que la seguridad no será comprometida y que cualquier operación se ajustará a las capacidades reales hasta que el Gobierno vuelva a funcionar plenamente.