Fetterman insistió en responsabilizar a los demócratas por el cierre del Gobierno: "Deben asumir la responsabilidad"

Publicado por Joaquín Núñez 2 de noviembre, 2025

John Fetterman volvió a criticar al Partido Demócrata y aseguró que sus colegas deben responsabilizarse por el cierre del Gobierno. A días de que el actual cierre se convierta en el más largo de la historia, el senador de Pensilvania echó culpas y se refirió a la situación del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP).

En diálogo con Jake Tapper para CNN, el senador lamentó que el cierre afecte al programa de asistencia alimentaria comúnmente conocido como 'Food Stamps': Bueno, para mí, fundamentalmente, me angustia profundamente saber que 42 millones de estadounidenses van a perder sus prestaciones del SNAP".

El cierre del Gobierno afecta al programa SNAP porque, aunque se trata de una ayuda federal permanente, su funcionamiento mensual depende de fondos que deben ser autorizados por el Congreso y gestionados por el Departamento de Agricultura (USDA). Durante un cierre, esas asignaciones se interrumpen y las agencias no pueden gastar dinero sin una autorización vigente. Por lo tanto, el Gobierno no tiene permiso para transferir los fondos a los estados y recargar las tarjetas de asistencia alimentaria.

El pasado primero de noviembre vencieron los fondos ya asignados para el programa durante el cierre, dejando en suspenso las transferencias a los estados.

En adición, responsabilizó al Partido Demócrata por provocar al cierre para buscar beneficios políticos y legislativos.

"Y esa es una de las principales razones por las que me negué a cerrar nuestro Gobierno. Y, de nuevo, creo que los demócratas realmente deben asumir la responsabilidad del cierre. Quiero decir, lo estamos cerrando. Sé por qué, según ellos, porque quieren abordar los créditos fiscales", añadió.