Obama aconsejó a Mamdani antes de las elecciones a la alcaldía de Nueva York

Obama, durante un acto de campaña en una foto de archivo AFP

Publicado por BEN WHEDON 2 de noviembre, 2025

El ex presidente Barack Obama llamó al candidato demócrata a la alcaldía de Nueva York Zohran Mamdani antes de las elecciones de esta semana para orientar al advenedizo socialista democrático.

"Zohran Mamdani agradeció las palabras de apoyo del presidente Obama y su conversación sobre la importancia de traer un nuevo tipo de política a nuestra ciudad", confirmó un portavoz de Mamdani a Fox News.

Obama ha participado activamente en la campaña de 2025

Aunque Obama se ha mantenido generalmente alejado de los focos desde que dejó la Casa Blanca, ha participado activamente en el ciclo de campaña 2025, impulsando el apoyo a candidatos demócratas en Virginia y Nueva Jersey.

Mamdani, por su parte, es tel claro favorito para dirigir la Gran Manzana y se enfrenta al ex gobernador Andrew Cuomo, demócrata de Nueva York, y al republicano Curtis Sliwa por el puesto.

