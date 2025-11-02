Al menos tres muertos en un nuevo ataque de EEUU a una narcolancha en el Caribe

Publicado por Israel Duro 2 de noviembre, 2025

El secretario de Guerra, Pete Hegseth, informó a través de su cuenta de X de que un ataque de los militares de EEUU había hundido una nueva narcolancha y matado al menos a tres personas que viajaban en la embarcación.

De acuerdo con Hegseth, "Este barco, como TODOS LOS DEMÁS, era conocido por nuestros servicios de inteligencia por estar involucrado en el contrabando ilícito de drogas, transitaba por una ruta conocida de narcotráfico y transportaba narcóticos. Tres narcoterroristas varones se encontraban a bordo del barco durante el ataque, que se llevó a cabo en aguas internacionales. Los tres terroristas murieron y ninguna fuerza estadounidense resultó herida en este ataque".

Los narcoterroristas "serán tratados "exactamente igual que Al Qaeda"

El secretario de Guerra volvió a lanzar a un aviso a los narcos de que serán tratados "exactamente igual que Al Qaeda" y que las fuerzas estadounidenses seguirán "rastreándolos, localizándolos, persiguiéndolos y matándolos". "Estos narcoterroristas están trayendo drogas a nuestras costas para envenenar a los estadounidenses en su propio país, y no lo conseguirán", subrayó.