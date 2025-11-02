Trump amenaza con una posible intervención militar en Nigeria para combatir la persecución cristiana

Publicado por Joaquín Núñez 1 de noviembre, 2025

Donald Trump amenazó con una posible intervención militar en Nigeria en caso de que continúen los asesinatos contra los cristianos. El presidente realizó la advertencia en su cuenta de Truth Social, donde le ordenó al Departamento de Guerra, dirigido por Pete Hegseth, que se prepara para una posible escalada contra el país africano.

En Nigeria, país más poblado del continente africano, existe una diversidad cultural muy grande, con los musulmanes siendo mayoría en el norte, los cristianos en el sur y la mitad del país como una zona donde conviven ambas religiones.

Actualmente, existen dos grupos islamistas que son los responsables de la persecución y el asesinato contra los cristianos: Boko Haram e ISWAP (afiliado al Estado Islámico). El primero en aparecer fue Boko Haram, cuyo objetivo es imponer la ley islámica en todo el país, eliminando a su paso la influencia occidental y cristiano. Entre su accionar se encuentran la quema de iglesias, asesinatos y secuestros de mujeres y niños.

En cuanto al rol del Gobierno, según la organización International Christian Concern, "todas las personas que han muerto no deberían haberlo hecho si el Gobierno hubiera actuado". Si bien desde el Gobierno no niegan la violencia interna, rechazan la noción de que esté dirigida contra un grupo específico, en este caso los cristianos.

En este contexto, Trump condenó la persecución en sus redes sociales, amenazando incluso con iniciar acciones militares si no se detiene.

"Si el Gobierno nigeriano sigue permitiendo el asesinato de cristianos, Estados Unidos suspenderá inmediatamente toda ayuda y asistencia a Nigeria, y es muy posible que entre en ese país ahora deshonrado, 'a tiros', para acabar por completo con los terroristas islámicos que están cometiendo estas horribles atrocidades", escribió el presidente en su red social.

"Por la presente, ordeno a nuestro Departamento de Guerra que se prepare para una posible acción. Si atacamos, será rápido, despiadado y dulce, ¡igual que los terroristas atacan a nuestros QUERIDOS cristianos! ADVERTENCIA: ¡EL GOBIERNO NIGERIANO TIENE QUE ACTUAR RÁPIDO!", añadió.

En Europa, recientemente un grupo de eurodiputados envió una dura carta dirigida a la vicepresidente de la Comisión Europea (órgano ejecutivo de la Unión Europea), exigiendo acción y respuestas.

"Entre 2019 y 2023, casi 17.000 cristianos fueron asesinados en ataques selectivos por su fe. Solo en los primeros siete meses de 2025, se registraron más de 7.000 víctimas y alrededor de 7.800 secuestros. Detrás de estas cifras se esconden familias destruidas, pueblos arrasados y comunidades obligadas a huir", escribieron los legisladores del Grupo de los Conservadores y Reformistas Europeos (ECR).