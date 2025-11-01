Washington evita hablar sobre las posibles acciones en Venezuela en medio de operativos antinarcóticos

Publicado por Sabrina Martin 1 de noviembre, 2025

El secretario de Guerra, Pete Hegseth, evitó precisar si Estados Unidos está considerando acciones militares directas dentro de Venezuela, en medio de un despliegue naval en el Caribe y recientes operaciones contra embarcaciones vinculadas al narcotráfico.

Durante una rueda de prensa en Kuala Lumpur, donde asistía a una reunión con ministros de defensa de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), Hegseth fue consultado sobre un posible plan para atacar territorio venezolano. El funcionario respondió que no revelaría detalles operativos, manteniendo la postura del Gobierno de no adelantar decisiones estratégicas. "Agradezco la pregunta, pero por supuesto, no compartiremos ningún detalle operativo sobre lo que puede o no suceder", afirmó.

El presidente Donald Trump había señalado un día antes que no estaba evaluando ataques dentro de Venezuela, y tanto el secretario de Estado Marco Rubio como la Casa Blanca rechazaron reportes basados en fuentes anónimas que sugerían lo contrario.

Escalada en el Caribe y dudas sobre los próximos pasos La Administración Trump ya ha autorizado más de una docena de operaciones contra embarcaciones sospechosas de transportar drogas en aguas internacionales cercanas a Venezuela.

Al mismo tiempo, el portaaviones USS Gerald R. Ford y su grupo de ataque recibieron órdenes de posicionarse en el área de responsabilidad del Comando Sur, lo que ha generado interrogantes sobre la estrategia de Washington frente al régimen de Nicolás Maduro.



También descarta versiones sobre respuesta militar a China

El secretario fue consultado además sobre reportes que sugerían una inminente “demostración de fuerza” en el Mar de China Meridional tras incidentes con fuerzas chinas. Hegseth indicó que las informaciones no reflejaban la realidad operativa actual, aunque aseguró que Estados Unidos y sus aliados en Filipinas mantienen preparación ante cualquier eventualidad.

Washington y Manila han creado recientemente un grupo de trabajo conjunto para reforzar la cooperación militar y la disuasión regional.