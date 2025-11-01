Publicado por Diane Hernández 1 de noviembre, 2025

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, calificó este sábado de "error" la decisión de China de imponer restricciones a la exportación de tierras raras, y advirtió sobre la capacidad de Pekín de utilizarlas como herramienta coercitiva en el ámbito internacional.

En octubre, China anunció controles sobre la exportación de estos materiales estratégicos, esenciales para industrias como la automotriz, la defensa y la electrónica de consumo. La medida generó tensiones significativas en las negociaciones comerciales con Washington y provocó preocupación en los mercados globales debido a su impacto sobre las cadenas de suministro de este sector clave.

Durante una entrevista con el Financial Times, Bessent afirmó: "China alertó a todo el mundo del peligro. Han cometido un verdadero error. Una cosa es poner la pistola sobre la mesa y otra muy distinta es disparar al aire".

Las tensiones se apaciguaron tras el encuentro entre los presidentes Xi Jinping y Donald Trump, celebrado el jueves en el marco de la cumbre de la APEC en Corea del Sur, donde ambas partes acordaron aliviar la disputa comercial. Posteriormente, China anunció la suspensión por un año de ciertas restricciones a la exportación, incluidas las relacionadas con las tierras raras.

Bessent subrayó que Estados Unidos ha tomado medidas para contrarrestar cualquier futura acción similar de Pekín y señaló que la reacción internacional a las restricciones chinas sorprendió a los líderes del país asiático.

Trump consolida una alianza estratégica con Japón sobre recursos minerales El presidente Donald Trump y la primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, firmaron dos acuerdos tras una reunión bilateral en el país asiático: uno sobre comercio y otro sobre la extracción y procesamiento de tierras raras y minerales críticos.



El mandatario republicano, quien viajó a la nación nipona en la segunda etapa de una gira de una semana por Asia, materializó estos acuerdos luego de la reciente decisión de China de endurecer los controles de exportación de dichos materiales, los cuales son cruciales para el desarrollo de diferentes tipos de productos.

​Tras el acuerdo, EEUU se aseguró el suministro de minerales críticos y tierras raras mediante la minería y el procesamiento.

La disputa evidencia la creciente importancia estratégica de las tierras raras, que se han convertido en un instrumento de influencia geopolítica y económica para China, y refleja los desafíos que enfrentan EEUU y sus aliados para garantizar la seguridad de sus cadenas de suministro en sectores críticos.