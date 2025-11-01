Elon Musk arremete contra el Partido Demócrata durante una entrevista con Joe Rogan: “Quieren destruir la democracia”

Publicado por Luis Francisco Orozco 31 de octubre, 2025

El dueño de X Elon Musk arremetió duramente contra el Partido Demócrata durante una entrevista con Joe Rogan publicada este jueves, al asegurar que este quiere que más inmigrantes ilegales puedan entrar al país, e incluso afirmó que dicho deseo representó la mayor motivación detrás de su decisión de cerrar el gobierno y negarse en reiteradas oportunidades a reabrirlo. “La base completa del cierre del gobierno es que la administración Trump, con razón, no quiere enviar... cientos de miles de millones de dólares para financiar a inmigrantes ilegales en los estados demócratas —o en todos los estados, en realidad. Y los demócratas quieren mantener abierto el flujo de dinero para incentivar a los inmigrantes ilegales a venir a Estados Unidos, quienes luego votarán por ellos. Esa es la esencia de la batalla”, dijo Musk.

En su conversación con Rogan, el dueño de X también señaló que una de las razones principales detrás del actual enfrentamiento entre demócratas y republicanos es el incentivo financiero que existe en torno al fenómeno de la inmigración ilegal que ha afectado al país durante los últimos años. “La razón por la que existe este enfrentamiento es porque si se apagan los cientos de miles de millones de dólares que crean un incentivo financiero —este enorme imán que atrae ilegales de todas partes del mundo a estos estados—, si eso se detiene, los ilegales se irán. Porque ya no se les está pagando para venir a Estados Unidos y quedarse aquí”, señaló Musk, quien también aseguró que “el Partido Demócrata quiere destruir la democracia importando votantes.”

Palabras sobre Trump

En un momento del episodio, la conversación se concentró en el presidente Donald Trump, con quien Musk ha mantenido una relación que, si bien fue tan estable como positiva al principio, hoy parece estar llena de altibajos tras su famosa ruptura hace un par de meses. Sobre su persona, Musk explicó que el líder republicano “no es perfecto” ya que es un “producto de su tiempo”, y añadió que este no es la persona malvada que los medios de comunicación intentan retratar permanentemente. “Algunas personas aún piensan, ya sabes, que Trump es básicamente el diablo. Y, quiero decir, creo que Trump no es perfecto, pero no es malvado. Trump no es malvado. Pasé mucho tiempo con él y, bueno, es un producto de su tiempo, pero no es, no es malvado”, dijo Musk.

De igual forma, el dueño de Tesla defendió la política migratoria del presidente, llegando a afirmar que los arrestos “excesivos” de migrantes por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) no eran más que subproductos necesarios de lo que se debía hacer. “Si Trump hubiera perdido, nunca habría habido otra elección real, porque Trump es quien realmente está haciendo cumplir la frontera. Ahora bien, no se puede señalar situaciones en las que, ya sabes, la aplicación de las leyes migratorias haya sido excesiva, porque no van a ser perfectos. Habrá casos en los que hayan sido demasiado estrictos al expulsar ilegales. Pero si dices que el estándar debe ser la perfección para expulsar ilegales, entonces no habrá ninguna expulsión, porque la perfección es imposible”, dijo Musk.