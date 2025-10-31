La Casa Blanca sopesa bombardear instalaciones militares venezolanas vinculadas al tráfico de drogas

Publicado por Virginia Martínez 30 de octubre, 2025

El Gobierno del presidente Donald Trump ya identificó objetivos militares en Venezuela que, según funcionarios estadounidenses familiarizados con el asunto, son utilizados para el contrabando de drogas. Si el mandatario autoriza ataques aéreos contra esas instalaciones, la acción enviaría un mensaje directo al dictador Nicolás Maduro: ha llegado el momento de abandonar el poder.

Aunque aún no hay una decisión definitiva, las autoridades señalan que la Casa Blanca evalúa una ofensiva aérea limitada para golpear infraestructura del régimen vinculada al tráfico de drogas, en puntos donde convergen intereses militares y redes criminales.

Enfoque en infraestructura estratégica

Entre los posibles blancos figuran puertos, pistas de aterrizaje e instalaciones navales controladas por las fuerzas armadas venezolanas y presuntamente utilizadas para operaciones de narcotráfico. Los ataques dentro del territorio venezolano representarían una escalada significativa frente a las operaciones actuales, centradas en embarcaciones en el mar Caribe y el Pacífico oriental.

Justificación en la lucha antidrogas La Administración Trump ha destacado los vínculos del régimen con el tráfico de narcóticos y ha presentado a Maduro como un líder criminal. Altos funcionarios señalan que Venezuela sirve como ruta para la cocaína colombiana, y algunos miembros del régimen y las fuerzas armadas venezolanas han sido acusados en tribunales de EEUU.

La portavoz de la Casa Blanca, Anna Kelly, afirmó que Trump está preparado para usar “todos los recursos del poder estadounidense” para frenar el flujo de drogas hacia Estados Unidos.



Señales de presión militar

En paralelo, Washington ha intensificado su postura pública y militar. El secretario de Estado Marco Rubio calificó a Venezuela como un “narcoestado” y comparó a sus estructuras criminales con “la Al Qaeda del hemisferio occidental”. El senador Rick Scott sugirió que, si estuviera en el lugar de Maduro, “se iría a Rusia o China ahora mismo”.

Estados Unidos también ha reforzado su presencia en la región, desplegando un portaaviones con destructores equipados con misiles Tomahawk, cazas F/A-18 Super Hornet y aviones EA-18 Growler. En las últimas dos semanas, bombarderos B-52 y B-1 han volado cerca de la costa venezolana para evaluar las defensas militares del país.