La Administración Trump reduce el límite anual de admisión de refugiados
El nuevo tope se fija por debajo de años previos y pone énfasis en casos humanitarios específicos.
El Gobierno del presidente Donald Trump estableció un límite de 7.500 refugiados para el año fiscal 2026, priorizando la admisión de sudafricanos blancos, según un aviso oficial publicado este jueves en el Registro Federal. Con ello, la Casa Blanca fija el nivel más bajo del programa moderno de refugiados y disminuye drásticamente el techo de 125.000 que estuvo vigente el año pasado bajo la Administración demócrata de Joe Biden.
El documento oficial sostiene que el cupo se fija “por razones humanitarias o de interés nacional” y confirma que los afrikáneres —descendientes mayoritariamente de colonos holandese— serán el grupo central considerado para el reasentamiento. También señala que otras personas que sufran discriminación “ilegal o injusta” podrían ser elegibles, sin precisar qué nacionalidades entrarían en ese criterio.
Prioridad de seguridad y control migratorio
La decisión continúa la línea de política migratoria del presidente Trump, centrada en reforzar la seguridad nacional, limitar la entrada de extranjeros considerados riesgos potenciales y priorizar casos específicos. La Administración ha sostenido que su enfoque protege empleos, recursos y seguridad interna.
El programa para afrikáneres fue anunciado a inicios de año, citando violencia y discriminación contra agricultores blancos en Sudáfrica. De hecho, Trump firmó una orden ejecutiva en la que afirmaba que el Gobierno sudafricano había promulgado una ley que permitía la "expropiación de propiedades agrícolas de la minoría étnica afrikáner sin compensación", lo que demostraba un "desprecio escandaloso por los derechos de sus ciudadanos".
El umbral más bajo desde 1980
Con la nueva cifra, Estados Unidos se aleja nuevamente de su papel tradicional en la protección internacional de refugiados y adopta un enfoque más restrictivo y selectivo, centrado en prioridades de seguridad y en casos concretos definidos por la Administración.