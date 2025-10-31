La entrevista de Tucker Carlson a Nick Fuentes desata una guerra en el conservadurismo: "Su intento de cancelarlo fracasará"

Publicado por Joaquín Núñez 30 de octubre, 2025

La Fundación Heritage, el think tank conservador más grande de Estados Unidos, defendió a Tucker Carlson tras los ataques por haber entrevistado a Nick Fuentes, activista acusado de promover el antisemitismo. El presidente de Heritage, Kevin Roberts, protagonizó un video en el que aseguró que cancelar a los que opinan diferente no es una solución.

La polémica comenzó el pasado lunes, cuando el expresentador de Fox News entrevistó a Fuentes en su podcast. Esto desató decenas de críticas por parte del mundo conservador y republicano

En los últimos días, el expresentador de Fox News fue foco de muchas críticas por parte del mundo conservador y republicano, precisamente por llevar a Fuentes como invitado a su podcast. Solo en la red social X, la conversación entre ambos superó los 16 millones de visualizaciones.

Durante su conversación, ambos criticaron a figuras como Ted Cruz, Ben Shapiro y Mike Huckabee, entre muchos otros. A su vez, apuntaron contra los "sionistas cristianos", grupo en el que englobaron a Cruz, George W. Bush, John Bolton y Karl Rove.

"En lo que respecta a los judíos, no se puede separar a Israel y a los neoconservadores y todas esas cosas de las que hablas del judaísmo: la etnia, la religión, la identidad. "Veo el judaísmo como el denominador común", le dijo Fuentes a Carlson durante el programa.

Acto seguido, legisladores y activistas apuntaron directamente contra Carlson. Uno de ellos fue el senador Cruz, quien ya se cruzó con el presentador en otras ocasiones. "Es sorprendente y triste ver cómo Tucker se convierte en Nick Fuentes", escribió en su cuenta de X.

A él se sumó el congresista Don Bacon, quien representa al segundo distrito electoral de Nebraska. Bacon, quien ya anunció que no buscará la reelección en 2026, es uno de los congresistas más críticos del ala aislacionista del GOP.

"Los antisemitas no son bienvenidos en el Partido Republicano. Es hora de que Tucker y Fuentes se unan a Mamdani o creen una nueva versión del 'Partido No Sé Nada' del siglo XXI", señaló.

Dinesh D'Souza, comentarista político y autor conservador, realizó una dura analogía para resumir el trabajo de Carlson.

"Platón describió una vez al perro como amistoso con su dueño y hostil con los extraños. Tucker es amistoso con tipos como Nick Fuentes y hostil con tipos como Ted Cruz. Tucker se hace pasar por un perro que 'hace preguntas', pero sabemos qué tipo de perro es según a quién le gusta olfatear el trasero", publicó en X.

Días después llegó la defensa del presidente de la Fundación Heritage. A través de un video, Roberts subrayó que la solución ante un discurso con el que no se está de acuerdo es debatirlo, no cancelarlo.

"Los cristianos pueden criticar a Israel sin ser antisemita. Y, por supuesto, el antisemitismo está mal. (...) La Fundación Heritage no se convirtió en el pilar intelectual del movimiento conservador cancelando a nuestra propia gente o vigilando las conciencias de los cristianos, y no vamos a empezar a hacerlo ahora. (...) Siempre defenderemos la verdad. Siempre defenderemos a Estados Unidos y siempre defenderemos a nuestros amigos contra las calumnias de los malos actores que sirven a los intereses de otros", comenzó.

"Eso incluye a Tucker Carlson, que sigue siendo, y como he dicho antes, siempre será un amigo cercano de la Fundación Heritage. La coalición venenosa que lo ataca está sembrando la división. Su intento de cancelarlo fracasará. Lo más importante es que el pueblo estadounidense espera que nos centremos en nuestros adversarios políticos de la izquierda, no en atacar a nuestros amigos de la derecha", añadió.

Roberts, historiador y académico de profesión, llegó a la Fundación Heritage en 2021, para reemplazar a Kay Coles James, quien renunció en 2021 y posteriormente fue nombrada por Glenn Youngkin como funcionaria en Virginia.

En el citado video, aseguró también no estar de acuerdo con las declaraciones de Fuentes: "Incluso las aborrezco, pero cancelarlo tampoco es la solución".

"Cuando no estamos de acuerdo con los pensamientos y opiniones de una persona, desafiamos esas ideas en el debate, y hemos visto el éxito de este enfoque a medida que continuamos desmantelando las ideas viles de la izquierda", sentenció el presidente de Heritage.