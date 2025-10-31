La política migratoria de Trump divide a una opinión pública... que respalda masivamente las deportaciones de ilegales con antecedentes penales

Publicado por Santiago Ospital 31 de octubre, 2025

Una mayoría de los estadounidenses apoya deportar a los inmigrantes ilegales, sobre todo a los que cometieron crímenes. Preguntados por cómo se está llevando a cabo, sin embargo, la opinión se divide. Así lo recogen las encuestas sobre la política migratoria de la Administración, con algunas inclinando la balanza hacia la mayoría de aprobación y otras hacia la desaprobación.

El agregador de encuestas de RealClear Polling, que analiza diez encuestas del último mes, siendo la más reciente de la semana pasada, encuentra una leve inclinación hacia la desaprobación (-0,5%): 48,6% desaprueba el desempeño de Donald Trump en inmigración, mientras que el 48,1% lo aprueba.

En cada sondeo, la balanza se inclina hacia un lado u el otro: si para Big Data Poll un 51% aplaude la política migratoria, para Economist/YouGov la cifra baja a 47%. Para Morning Consult vuelve a subir a un 51%, mientras que para Reuters/Ipsos baja a un 43%.

La encuesta más reciente, publicada en las últimas horas por J.L. Partners, ubica los apoyos en un 50%, en sintonía con las encuestas incluidas por RealClear Polling. La desaprobación, sin embargo, se ubica bien por debajo de lo incluido en aquellas: un 27%.

Aquella encuesta incluye la pregunta sobre inmigración que más aúna a los estadounidenses del lado del Gobierno: un 69% de los encuestados se mostró a favor de deportar a todos los inmigrantes ilegales que hayan cometido delitos en suelo americano. Sólo un 13% se opuso.

Opinión con la que, además, estuvo de acuerdo un 58% de los votantes demócratas.

"Esta encuesta demuestra de forma concluyente que la opinión pública estadounidense apoya al presidente Trump en materia de política migratoria y deportaciones", aseguró el cofundador de J.L. Partners, James Johnson, a The New York Post.

"Lejos de pensar que la Administración fue demasiado lejos, una mayoría del público piensa que la política migratoria es correcta o incluso insuficiente", añadió.

¿Qué opinan los hispanos sobre la política migratoria de la Administración?

Los hispanos son el grupo más preocupado por la inmigración. Una encuesta reciente de AP NORC revela que es la raza o etnia a la que más le "importa la inmigración", con un 66% diciendo que es algo importante y un 22% que es extremadamente importante.

Aunque un tema prioritario para los hispanos en comparación con otros grupos, está lejos de ser el que más les "importa", según el mismo sondeo. La economía se posicionó primero con un 84% de "extremadamente importante" y un 12% de "algo importante", y la cobertura médica segunda con un 81% y 13%, respectivamente.

Lo mismo se desprende de sondeos de The Economist/YouGov y Harvard Harris: el bolsillo (abarcando términos como la inflación, la economía y el costo de vida) es el tema que más preocupa a los hispanos, con una brecha de casi 30 puntos con la inmigración.

Preguntados específicamente por las políticas migratorias de la Administración, los hispanos muestran más descontento que la población general:

Pocos sondeos profundizan sobre las razones de la satisfacción o descontento latino. (El sondeo de Harvard Harris sí puntualiza un bajo apoyo al despliegue de militares para prevenir los flujos de inmigración ilegal, comparado con el resto de grupos étnicos o razas).

La crisis fronteriza fue uno de los motivos por los cuales el votante hispano se volcó a la candidatura Trump-Vance en 2024. El magnate obtuvo un 46% del voto latino, el mayor apoyo a un republicano desde que hay registros.

El desempeño de la política migratoria en las encuestas puede ser un llamado de atención al Partido Republicano, que confía en retener el apoyo hispano de cara a las midterms. "Los votantes hispanos son el bloque electoral más importante", aseguró el presidente del NRCC, Richard Hudson, a VOZ: