Los demócratas del Senado fueron excluidos de una sesión informativa clasificada sobre la lucha contra el narcotráfico

Publicado por Sabrina Martin 30 de octubre, 2025

Un senador demócrata cuestionó a la Administración Trump por no incluir a su partido en una sesión informativa clasificada relacionada con ataques recientes contra embarcaciones vinculadas al narcotráfico y terrorismo en el hemisferio occidental. De acuerdo con el alto funcionario del Senado, la reunión fue exclusiva para legisladores republicanos, quienes recibieron detalles operativos y la justificación legal presentada por funcionarios del Gobierno.

Según las fuentes, en la reunión se revisó un memorando clasificado de la Oficina de Asesoría Legal del Departamento de Justicia que explicaba el fundamento jurídico utilizado por la Administración para autorizar las acciones.

Reacciones desde el Senado

El vicepresidente del Comité de Inteligencia del Senado, Mark Warner, criticó que la sesión se realizara sin participación demócrata, expresando preocupación por el manejo de información vinculada al uso de la fuerza militar. En una declaración pública, Warner calificó la decisión como un precedente negativo para la supervisión del Congreso e insistió en que las decisiones militares deben ser tratadas con transparencia y acceso equitativo a la información.

“Excluir a los demócratas de una sesión informativa sobre los ataques militares estadounidenses y ocultar la justificación legal de dichos ataques a la mitad del Senado es indefendible y peligroso”, dijo.

Warner también señaló que, en una reunión reciente en el Capitolio, se le había asegurado personalmente que los demócratas tendrían acceso a la opinión legal que sustenta las operaciones y pidió que esa documentación sea entregada.

“El Gobierno debe proporcionar de inmediato a los demócratas la misma información y la opinión de la Oficina de Asesoría Legal (OLC) que justifica estos ataques, tal como el secretario Rubio me prometió personalmente en una reunión cara a cara en el Capitolio la semana pasada”, afirmó Warner.

Solicitudes de información y postura oficial

Las operaciones militares han generado preguntas en el Capitolio, incluyendo inquietudes sobre la falta de autorización formal del Congreso y reclamos para conocer más sobre los procedimientos y el marco legal aplicados. La situación se desarrolla mientras crece el debate sobre la transparencia y los límites de la autoridad ejecutiva en acciones militares contra amenazas vinculadas al narcotráfico.