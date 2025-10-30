Omar Fateh, candidato socialista a la alcaldía de Minneapolis, ondea la bandera somalí en un mitin

Publicado por Williams Perdomo 30 de octubre, 2025

Omar Fateh, candidato socialista a la alcaldía de Minneapolis, ondeó la bandera del Estado Hiiraan de Somalia en el escenario durante un mitin reciente en Minneapolis.

Además, el izquierdista se dirigió a sus seguidores en un idioma extranjero. El vídeo. que se viralizó en las redes sociales, muestra a Fateh en campaña, coreando "Somalia" y varias frases en otro idioma. Además, el candidato explicó que la votación anticipada comienza el 4 de noviembre y que necesita el voto del público para ganar.

Entre tanto, recordó The Post Millenial, A Fateh se le ha apodado como el Mamdani de Minneapolis por su parecido con Zohran Mamdani, el candidato socialista a la Alcaldía de Nueva York.

Se conoció que Mamdani y Fateh se han declarado amigos y ambos tienen vínculos con los Socialistas Democráticos de América (DSA).

Fateh no solo ha apelado a su identidad somalí durante la campaña. También ha organizado mítines en los que ha hablado en somalí y ha publicado anuncios en ese idioma.

En su página oficial el socialista asegura que nació en el seno de una familia de inmigrantes somalíes:

“Me inculcaron los valores de una educación sólida, el sacrificio personal y el liderazgo comunitario. Mi temprana vocación de servicio público me impulsó a cursar una maestría en Administración Pública, donde trabajé con jóvenes en situación de riesgo, especialmente estudiantes de color, para brindarles mayores oportunidades educativas”, dice su biografía.