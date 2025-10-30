El Senado vota a favor de poner fin a los aranceles globales de Trump

Publicado por Williams Perdomo 30 de octubre, 2025

El Senado votó este jueves a favor de poner fin a los aranceles globales de Donald Trump. Cuatro senadores republicanos votaron con los demócratas para aprobar la resolución que pondría fin a las tarifas.

La votación fue de 51 a 47. Los senadores republicanos Mitch McConnell y Rand Paul de Kentucky, junto con Susan Collins de Maine y Lisa Murkowski de Alaska, apoyaron la resolución, según reseñó CBS.

Sin embargo, es poco probable que la Cámara de Representantes lleve la propuesta a votación. El jueves, el Senado también dio luz verde a un proyecto de ley que revoca una regulación petrolera establecida durante la Administración Biden.

La medida se conoció un día después de que el Senado votara a favor de poner fin a los aranceles que el presidente Donald Trump impuso a Canadá a principios de este año.

La decisión del Senado también se da el mismo día en el que Donald Trump y Xi Jinping expresaron su satisfacción con los resultados obtenidos en el encuentro entre los líderes de las dos potencias mundiales en Corea del Sur.

Trump señaló que prometió reducir a la mitad los aranceles del 20% vinculados al fentanilo que inunda EEUU procedente de China a cambio de que Pekín suspenda sus restricciones a las tierras raras y compre más productos agrícolas.

La reunión, de unas dos horas, permitió a los presidentes de EEUU y China acercar posturas en la guerra comercial que enfrenta a ambos países y comprometerse a trabajar juntos para buscar una solución al conflicto bélico entre Ucrania y Rusia.