Trump canta victoria frente al "engaño del cambio climático" tras el viraje de Bill Gates

Publicado por Santiago Ospital 30 de octubre, 2025

"¡He (hemos) ganado la batalla contra el engaño del cambio climático!", celebró Donald Trump el cambio de postura de Bill Gates frente a las inversiones verdes.

"Bill Gates por fin ha admitido que estaba completamente equivocado", escribió Trump en Truth Social. "Se necesitó valentía para hacerlo, y por eso le estamos agradecidos".

El billonario fundador de Microsoft, quien donó billones de su propio bolsillo a organizaciones y causas ecologistas, escribió en un reciente artículo que el cambio climático "no supondrá el fin de la civilización".

Denunciando una "perspectiva apocalíptica" que lo postula como un cataclismo que "diezmará la civilización", Gates llamó a reducir las ayudas para reducir la "temperatura global" y en cambio aumentarlas para "el bienestar humano", enfocándose sobre todo en mejorar la salud y combatir la pobreza.