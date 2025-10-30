Trump cenó con Mark Carney en medio de la pugna arancelaria: "Tuvimos una conversación muy agradable"

Publicado por Santiago Ospital 30 de octubre, 2025

Cuando se cumple una semana desde la ruptura de las negociaciones comerciales con Canadá, Donald Trump y Mark Carney se vieron cara a cara durante una cena en Corea del Sur.

"Tuvimos una conversación muy agradable la noche pasada", dijo Trump sobre el encuentro este jueves, cuando se hallaba ya a bordo del Air Force One. No entró en detalles ni abrió la posibilidad de futuros encuentros.

El diálogo se produjo durante una cena previa a la Cumbre de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), parte central de la gira asiática del republicano. Se sentaron uno frente al otro, en una mesa en la que también estaban los líderes del país anfitrión y de Australia, Nueva Zelanda, Tailandia, Vietnam y Singapur.

Preguntado por el momento, Carney respondió a un medio canadiense que había tenido "muy buenas conversaciones con todos los presidentes". Su oficina luego hizo referencia al encuentro: "El primer ministro mantuvo conversaciones constructivas sobre diversos temas de interés con todos los participantes, incluido el presidente de los Estados Unidos".

Previo a la cena, el estadounidense había dicho que no quería reunirse con Carney. El último, por su parte, se había mostrado a la vez impotente ante la suspensión de las conversaciones y abierto a retomarlas.

El diálogo comercial se interrumpió después de que el gobierno provincial de Ontario distribuyera un anuncio televisivo contra los aranceles utilizando la voz de Ronald Reagan. La Fundación e Instituto Presidencial Ronald Reagan aseguró que las palabras del expresidente habían sido tergiversadas, lo que Trump describió como un "comportamiento atroz" por el cual dio por terminadas todas las conversaciones.

Aunque el premier de Ontario, Doug Ford, se comprometió a eliminar la polémica campaña, ordenó que se dejara de transmitir sólo después de que transcurrieran los dos primeros juegos de la Serie Mundial. Trump describió la medida como "juego sucio": "Podrían haber dejado [de emitir el comercial] esta noche".

"Pero yo puedo jugar más sucio que ellos, ya lo saben", advirtió. Horas más tarde anunció que subiría un 10% los aranceles a Canadá.

El Senado vota contra los aranceles

Este miércoles la Cámara de Senadores aprobó una resolución para poner fin a los poderes de emergencia utilizados por el presidente para imponer aranceles al vecino del norte. Presentada por el demócrata Tim Kaine, la medida obtuvo el respaldo de cuatro senadores republicanos.

La Casa Blanca intentó evitar la fuga de votos, con JD Vance advirtiendo de que sería un "enorme error". Es la segunda derrota similar del Gobierno en la Cámara Alta, que un día antes aprobó una resolución para condenar los aranceles a Brasil.

Ambos proyectos requieren la aprobación de la Cámara de Representantes, que difícilmente les dé la venia: también de mayoría republicana, votó este año bloquear toda legislación contra los aranceles del Gobierno hasta marzo de 2026.