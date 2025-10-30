Senado: un grupo de republicanos desafía a la Casa Blanca y vota contra los aranceles de Trump a Canadá

Publicado por Sabrina Martin 29 de octubre, 2025

El Senado de Estados Unidos aprobó una resolución impulsada por el demócrata Tim Kaine (Virginia) que busca poner fin a los poderes de emergencia utilizados por el presidente Donald Trump para imponer aranceles a Canadá. La medida obtuvo respaldo bipartidista, luego de que un pequeño grupo de senadores republicanos se uniera nuevamente a los demócratas en una votación que desafía la estrategia comercial del presidente.

Los senadores republicanos Susan Collins (Maine), Rand Paul, Mitch McConnell (Kentucky), y Lisa Murkowski (Alaska) se apartaron de la línea partidaria para apoyar la resolución.

La votación se produjo apenas un día después de que la cámara alta aprobara una resolución similar respecto a los aranceles sobre Brasil, marcando dos derrotas simbólicas consecutivas para la política comercial del presidente.

Disidencia pese a la presión de la Casa Blanca

El vicepresidente JD Vance intentó, sin éxito, convencer a los republicanos de votar en contra de la medida durante un almuerzo con el bloque del partido. Vance advirtió que sería un “enorme error” romper con la Casa Blanca y defendió la política arancelaria de Trump como una herramienta de negociación para alcanzar mejores acuerdos comerciales.

A pesar de la presión, Rand Paul —copatrocinador de la resolución— reafirmó su oposición a los aranceles, argumentando que se trata de un impuesto a los consumidores estadounidenses, no a los extranjeros. Además, subrayó que permitir que el Ejecutivo imponga impuestos bajo poderes de emergencia contradice los principios constitucionales, recordando que “los impuestos deben originarse en la Cámara de Representantes”.

Contexto de los aranceles Trump impuso en julio nuevos aranceles a Canadá bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional. Los gravámenes, que comenzaron con un 35% y alcanzaron hasta un 50% sobre el acero importado, fueron aumentados recientemente en un 10% adicional tras un conflicto diplomático con el Gobierno de Ontario.

Impacto económico y futuro de la medida

Esta es la segunda de tres resoluciones presentadas por Kaine y varios senadores demócratas para revocar las facultades arancelarias de Trump. Aunque el Senado logró aprobarla, se prevé que la iniciativa enfrente mayores obstáculos en la Cámara de Representantes.

Con esta votación, el Senado vuelve a enviar un mensaje claro sobre los límites del poder ejecutivo en materia comercial, en un momento en que el debate sobre el proteccionismo y las relaciones con los aliados tradicionales vuelve a dividir a Washington.