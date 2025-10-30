Mamdani lanza un anuncio en español en el que pide el apoyo hispano con promesas socialistas y populistas

Publicado por Luis Francisco Orozco 29 de octubre, 2025

El candidato demócrata a la alcaldía de Nueva York, Zohran Mamdani, lanzó este miércoles un anuncio de campaña en español dirigido a la población hispana de la ciudad, en el que manifestó que su objetivo principal como alcalde sería convertir a la Gran Manzana en un lugar más barato para sus habitantes. Para lograrlo, el político socialista prometió una serie de medidas que no solamente serían difíciles de materializar, sino que también forman parte del manual populista de la izquierda. Estas incluyen, nada más y nada menos, que congelar la renta, e incluso “asegurar que los autobuses sean rápidos y gratis”.

En su video —el cual contaba con una canción de merengue de fondo, reproducida de una forma tan obvia como su intento por hacerles un guiño a la población dominicana de la ciudad—, Mamdani agregó que, de ser electo, su administración combatirá tanto al Gobierno del presidente Donald Trump como al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Sin embargo, en estos puntos no explicó en ningún instante cuáles pasos concretos tomaría para materializar dichas promesas.

Mamdani se equivoca con los hispanos

A pesar de que el mensaje extremista de Mamdani no ha logrado ser un impedimento para posicionarse como el favorito a ganar las elecciones, lo cierto es que en este punto cae en el lamentable error que los demócratas han venido cometiendo en los últimos años: considerar a los hispanos como una masa homogénea que abraza las políticas populistas de izquierda.

Lejos de ser el caso, lo cierto es que los hispanos en los Estados Unidos se han caracterizado por contar con diversas comunidades con diferentes visiones y formas de vida. Sin embargo, a casi todas los une una serie de valores que no solamente giran en torno a la importancia de la familia o un ferviente catolicismo, sino también la aversión a que el Estado intervenga en la economía. El rechazo cada vez más creciente a políticas económicas de izquierda, en las que el intervencionismo forma parte de la acción y la demonización de quien ha prosperado económicamente forma parte de la narrativa, es notorio. Tal como ha hecho en numerosas ocasiones Nicolás Maduro, el dictador venezolano sobre quien Mamdani no ocultó su simpatía en algún momento.

Semejante hecho representó un auténtico golpe de realidad para los demócratas en las pasadas elecciones presidenciales, con una cantidad cada vez más creciente de hispanos apoyando a Trump, ante el hastío que estos sentían no solo ante las políticas propuestas por el Partido Demócrata, sino también por la forma en que estos instrumentalizaron descaradamente la figura del hispano para sus narrativas de índole interseccional, haciendo ver a esta parte de la población estadounidense como un colectivo históricamente débil e inválido, para el que se han de reducir los estándares si se quiere lograr que estos prosperen. Todo esto sin contar la manera en la que incluso han tratado de degradar la identidad de los hispanos en el país para así moldearla a su propia cosmovisión woke, mediante el uso del término “latinx”, el cual terminó siendo desechado ante la enorme impopularidad que este tenía dentro de dicha comunidad, por su inutilidad y estupidez.

No son pocas las personas en la ciudad de Nueva York que parecen dispuestas a saltar al vacío de la extrema izquierda debido a la desinformación y a la radicalidad de sus propias ideas. Sin embargo, que Mamdani piense que toda la comunidad hispana en la Gran Manzana quiera “cosas gratis” y mantener la inmigración ilegal mientras se posicionan en contra de la Administración Trump, ya no es solo un error de cálculo, sino también una patética estigmatización.