Elecciones en NYC: nuevas encuestas confirman la tendencia de reducción de la brecha entre Cuomo y Mamdani

Publicado por Sabrina Martin 29 de octubre, 2025

El exgobernador Andrew Cuomo ha comenzado a recortar la ventaja del socialista Zohran Mamdani en la contienda por la Alcaldía de Nueva York, según varias encuestas publicadas en las últimas semanas que confirman una tendencia sostenida de reducción en la brecha entre ambos candidatos.

Un nuevo sondeo de la Universidad de Quinnipiac, difundido este miércoles, muestra a Mamdani con un 43 % de apoyo frente al 33 % de Cuomo, lo que representa una ventaja de diez puntos. En una encuesta de la misma universidad realizada el mes pasado, que evaluó una contienda a cuatro bandas, Mamdani obtuvo el 45 %, frente al 23 % de Cuomo, el 15 % de Sliwa y el 12 % de Adams. La ventaja del candidato socialista se ha reducido de 22 puntos a 10, marcando el primer cambio significativo en la carrera.

Los resultados reflejan que buena parte de los antiguos simpatizantes del alcalde Eric Adams se han inclinado hacia Cuomo, mientras que el republicano Curtis Sliwa mantiene su apoyo estable.

Otras encuestas confirman la misma tendencia

La tendencia también fue observada por una encuesta de la Universidad de Suffolk, que sitúa a Mamdani con un 44 % y a Cuomo con 34 %, reforzando la percepción de un cierre en la distancia.

De manera similar, un sondeo del Siena Research Institute / New York Times colocó en septiembre a Mamdani con un 46 % frente al 24 % de Cuomo entre votantes probables, aunque advierte que en un enfrentamiento directo entre ambos la ventaja del socialista podría reducirse a apenas cuatro puntos.

Por su parte, una encuesta del Marist Poll también del mes pasado, reportó una diferencia de 21 puntos a favor de Mamdani, lo que muestra un avance constante de Cuomo conforme se acerca el día de las elecciones.

Un análisis de OpenSecrets también indica que, pese a la reciente mejora del exgobernador en los sondeos, Mamdani continúa liderando tanto en intención de voto como en recaudación de fondos, con un respaldo firme en el ala progresista del Partido Demócrata.

El respaldo de Adams impulsa a Cuomo

El cambio en las encuestas se produce luego de que el alcalde saliente, Eric Adams, anunciara su respaldo a Cuomo en un movimiento de última hora. La decisión fue seguida por el apoyo del representante Tom Suozzi (D-NY), quien instó a los demócratas moderados e independientes a unirse en torno al exgobernador.

Cuomo, que dejó el cargo en 2021, ha intentado reposicionar su imagen apostando por un mensaje de orden y experiencia administrativa, en contraste con el discurso progresista de Mamdani, quien representa al ala más izquierdista del Partido Demócrata en el estado.