China confirma que Xi se reunirá con Trump para "una conversación profunda sobre temas estratégicos"

Publicado por Carlos Dominguez 29 de octubre, 2025

China confirmó que los presidentes Xi Jinping y Donald Trump tendrán el jueves una conversación "profunda" sobre temas de interés mutuo, cuando se encuentren en Corea del Sur.

El Ministerio de Relaciones Exteriores chino confirmó la cita del jueves en Busan, una ciudad portuaria ubicada en el extremo sureste de Corea del Sur, en el marco de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico (APEC).

"Durante esta reunión, los dos líderes tendrán una comunicación profunda sobre temas estratégicos de largo plazo en las relaciones chino-estadounidenses, así como grandes temas de interés mutuo", dijo en conferencia de prensa el portavoz diplomático Guo Jiakun.

"Estamos dispuestos a trabajar con la parte estadounidense para asegurar que la reunión tenga resultados positivos, brinde orientación nueva e inyecte un nuevo impulso al desarrollo estable de las relaciones" entre los dos países, agregó Guo.

Donald Trump: "Tendremos una gran reunión"

Donald Trump afirmó el miércoles que espera resolver "muchos problemas" cuando se reúna con su par chino en Corea del Sur.

El presidente adelantó que espera reducir los aranceles contra China ligados al fentanilo, un opioide sintético asociado con la epidemia de uso de drogas en EEUU.

"Espero reducir eso porque creo que ellos van a ayudarnos con la situación del fentanilo", declaró Trump a periodistas a bordo del avión presidencial Air Force One, mientras se preparaba para viajar de Japón a Corea del Sur.

"China va a trabajar con las fuerzas del orden estadounidenses en el tema del fentanilo", agregó.

Por otra parte, Estados Unidos busca que China elimine sus restricciones a la exportación de tierras raras, minerales cruciales en las industrias de tecnología y defensa. "Creo que tendremos una gran reunión con el presidente Xi de China, y muchos problemas serán resueltos", concluyó Trump.