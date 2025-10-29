Trump cierra un acuerdo comercial con Corea del Sur: "Ha sido una sesión estupenda"

Publicado por Carlos Dominguez 29 de octubre, 2025

Donald Trump aterrizó este miércoles en Corea del Sur, donde sostuvo reuniones comerciales de alto nivel con el presidente surcoreano, Lee Jae Myung, y en donde se espera que se reúna el jueves con su homólogo chino, Xi Jinping. Esta visita marca la última escala de su gira asiática, que también incluyó paradas en Malasia y Japón.

"Hoy hemos tenido una sesión estupenda con Corea del Sur, en la que se han tomado muchas decisiones... Prácticamente hemos cerrado un acuerdo comercial", afirmó el presidente, de visita en la ciudad surcoreana de Gyeongju para la cumbre del foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).

El jefe de gabinete presidencial para políticas de Corea del Sur, Kim Yong Beom, confirmó momentos después el acuerdo comercial con Estados Unidos, tras la reunión bilateral entre el presidente Lee Jae Myung y Donald Trump.

El acuerdo con Corea del Sur

El trato sobre el marco general del acuerdo comercial alcanzado en julio con el país asiático había reducido los aranceles recíprocos al 15 %, pero las exportaciones de automóviles de Corea del Sur seguían sujetas a un arancel del 25 % .

Trump accedió en julio a reducir a 15% los aranceles que había impuesto sobre los productos surcoreanos, a cambio del compromiso de Seúl de invertir $350.000 millones en Estados Unidos.

De los $350.000 millones de inversión que Trump exigió por adelantado, Kim aseguró este miércoles que $200.000 millones se realizarán en efectivo y $150.000 millones serán invertidos a través de la cooperación en la construcción naval, que estará liderada por empresas surcoreanas.

La inversión de $200.000 millones se realizará a lo largo de varios años, con una inversión anual limitada a $20.000 millones, afirmó el portavoz surcoreano.

El acuerdo con EEUU reducirá los aranceles sobre los automóviles al 15 %, el mismo tipo que el de su competidor Japón, y el tipo arancelario sobre los semiconductores no será desfavorable en comparación con el de su rival Taiwán.

Intervención en el APEC

El miércoles, tras su llegada al país asiático, el líder republicano intervino en la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, donde se pronunció sobre su política arancelaria e insinuó que un acuerdo comercial con Corea del Sur podría cerrarse "muy pronto".

Asimismo, Trump destacó los acuerdos ya firmados con Malasia, Camboya y Japón, calificándolos como “victorias increíbles” para la estabilidad económica regional.

"Los aranceles no sólo refuerzan nuestras alianzas, sino que también traen la paz al mundo. El domingo firmamos en Malasia los Acuerdos de Paz de Kuala Lumpur, que ponen fin para siempre a la guerra entre Camboya y Tailandia.", dijo el presidente.

La más alta condecoración para Trump

Al margen del Foro, el mandatario surcoreano obsequió al presidente la réplica de una histórica corona, inspirada en la antigua corona de oro del reino de Silla que se exhibe en el Museo Nacional de Gyeongju.

El gesto fue parte de una ceremonia de bienvenida que también incluyó la entrega de la Gran Orden de Mugunghwa, la más alta condecoración de Corea del Sur, especialmente por el papel de Trump en las negociaciones con Corea del Norte durante su primer mandato.

Más gasto en defensa

El presidente Lee Jae Myung anunció este miércoles que aumentará el gasto militar de su país para disminuir la "carga" de Estados Unidos.

Lee dijo que quiere "modernizar" la alianza de Corea del Sur con Estados Unidos. El presupuesto de defensa actual de Corea del Sur es aproximadamente 1,4 veces el producto interno bruto total de Corea del Norte, dijo Lee.

"Así que nuestro presupuesto, nuestro gasto militar, es bastante significativo, y estamos en el puesto número cinco en términos de nuestro gasto militar", añadió. "Sin embargo, sé que es importante seguir disminuyendo su carga, la carga militar y de defensa para nosotros, por lo que seguiremos aumentando nuestro gasto militar".

Combustible para submarinos

El presidente surcoreano expresó el miércoles su deseo de que Estados Unidos autorice a Corea del Sur el acceso a combustible para submarinos de propulsión nuclear, con el objetivo de estar a la altura de las capacidades de los submarinos norcoreanos y chinos.

"No pretendemos construir submarinos con armas nucleares, pero como los submarinos diésel tienen menos capacidad de navegación sumergida, hay restricciones para rastrear submarinos norcoreanos o chinos", dijo Lee a Trump durante las conversaciones.

"Así que si nos permite el aprovisionamiento de combustible... si construimos varios submarinos equipados con armas convencionales... la carga del Ejército estadounidense podría reducirse significativamente", añadió.

Gobiernos anteriores en Corea del Sur manifestaron interés en desarrollar submarinos de propulsión nuclear, pero Washington ha mantenido su oposición durante décadas.

No habrá reunión con Kim Jong Un

El presidente Donald Trump confirmó que no se reunirá con el líder norcoreano Kim Jong Un durante su viaje a Corea del Sur.

Trump hizo sus comentarios al presidente surcoreano Lee Jae Myung, añadiendo que seguía comprometido con la paz en la península coreana.

"Conozco muy bien a Kim Jong Un. Nos llevamos muy bien. La verdad es que no hemos podido concretar el calendario. El presidente Xi vendrá mañana, y es algo que obviamente es muy importante para el mundo, para todos nosotros", dijo el presidente durante la reunión bilateral en Gyeongju.