La Administración Trump despide a los seis miembros de la Comisión de Bellas Artes que revisarían los planes del salón de baile

La Casa Blanca despidió este martes a los seis miembros de la Comisión de Bellas Artes, la cual es una agencia federal que se encarga de brindar asesoría sobre los desarrollos arquitectónicos en la capital de Estados Unidos, Washington D. C. “Nos estamos preparando para designar un nuevo grupo de miembros en la comisión que estén más alineados con las políticas de America First del presidente Trump”, le dijo un funcionario de la Casa Blanca al Washington Post.

El periódico informó que, si bien la administración del presidente Donald Trump despidió a todos los miembros de la comisión, igual se espera que esta sea la encargada de revisar los planes no solo del arco que se planea construir, sino también del posible salón de baile. Estos seis miembros habían sido nombrados recientemente por el expresidente demócrata Joe Biden durante su administración, con sus mandatos previstos para expirar oficialmente después del año 2028.

Demolición del Ala Este

La medida de la Casa Blanca tiene lugar en un momento en el que Trump avanza con la construcción del salón de baile en la Casa Blanca y tras haber manifestado públicamente su intención de construir un arco cerca de la entrada al Distrito. Los primeros pasos ejecutados para la materialización de dichos proyectos fueron la demolición, la semana pasada, del Ala Este de la Casa Blanca, espacio en el que se construiría el salón de baile, sobre el que Trump explicó que costaría 300 millones de dólares y se utilizaría para celebrar grandes eventos, entre los que se incluirán cenas de Estado.

Tras la demolición, la Casa Blanca argumentó que no requería ningún tipo de aprobación para tomar esta acción, asegurando que solo las nuevas construcciones verticales requieren la autorización de la Comisión Nacional de Planificación del Capitolio. A pesar de esto, se espera que la administración Trump muestre los planos del salón ante la comisión, la cual está actualmente dirigida por el secretario del personal de la Casa Blanca, Will Scharf.