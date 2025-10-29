El Senado aprueba con respaldo republicano una resolución que condena los aranceles a Brasil

Publicado por Sabrina Martin 28 de octubre, 2025

El Senado de Estados Unidos aprobó este martes una resolución para poner fin a los aranceles del 50% que el presidente Donald Trump impuso a las importaciones provenientes de Brasil, entre ellas café, aceite y jugo de naranja. La votación, que culminó con un resultado de 52 a 48, evidenció una inusual división dentro del bloque republicano.

La medida, presentada por los senadores Tim Kaine (D-Va.) y Rand Paul (R-Ky.), contó con el respaldo de cinco republicanos —Mitch McConnell, Thom Tillis, Susan Collins, Lisa Murkowski y el propio Paul—, quienes se unieron a los demócratas para reafirmar la autoridad del Congreso sobre la política fiscal y comercial.

Aunque la resolución es en gran parte simbólica, debido a que la Cámara de Representantes, liderada por Mike Johnson (R-La.), no tiene previsto votarla este año, y porque Trump vetaría cualquier intento de anular sus medidas comerciales si llegara a su escritorio, la iniciativa envía una señal clara sobre el debate interno republicano en torno a los límites del poder presidencial.

Posturas encontradas sobre la autoridad ejecutiva

El senador Rand Paul calificó los aranceles como un impuesto a los consumidores estadounidenses y recordó que, según la Constitución, los impuestos deben originarse en la Cámara de Representantes.

El líder republicano Mitch McConnell también expresó preocupación por el impacto de los aranceles en las cadenas de suministro y en la producción agrícola de su estado. En un comunicado, señaló que las nuevas barreras comerciales “han dificultado el mantenimiento de las cadenas de suministro que permiten a miles de habitantes de Kentucky fabricar automóviles y electrodomésticos en el estado”.

Por su parte, Thom Tillis justificó su voto a favor de la resolución señalando que los aranceles se aplicaron por motivos ajenos al comercio, lo que genera “incertidumbre” entre los socios económicos de Estados Unidos.

La controversia sobre Brasil

Trump impuso los aranceles en julio de 2024, tras invocar la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA). Argumentó que las acciones del Gobierno brasileño representaban una “amenaza inusual y extraordinaria” para Estados Unidos, luego de que el expresidente Jair Bolsonaro fuera condenado a prisión por un intento de golpe de Estado.

En ese momento, la Casa Blanca denunció que el proceso contra Bolsonaro había sido injusto y calificó la sentencia como un caso de persecución política por parte de un gobierno de izquierda. Sin embargo, varios senadores manifestaron preocupación por el uso de poderes de emergencia para responder a una situación política extranjera no vinculada al comercio ni a la seguridad nacional.

Impacto en el mercado estadounidense Brasil es uno de los principales proveedores de café, acero y productos agrícolas para Estados Unidos. En 2024, las importaciones provenientes del país superaron los 40.000 millones de dólares, incluidos más de 2.000 millones en café. Desde que entraron en vigor los aranceles, el precio promedio del café en el mercado estadounidense aumentó un 41%.

Un debate republicano

Aunque la mayoría del Partido Republicano mantiene su respaldo a la política comercial de Trump, la votación en el Senado refleja un debate sobre cómo equilibrar la autoridad presidencial con el papel del Congreso en la toma de decisiones económicas.