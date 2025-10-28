Vance prevé que las tropas recibirán su salario el viernes, pese al cierre federal
El Pentágono redirigirá fondos para para cubrir los salarios militares y evitar que el bloqueo les afecte.
A casi un mes del cierre de Gobierno federal, el vicepresidente JD Vance dijo este martes que 1,3 millones de miembros del servicio militar recibirán su salario al final de esta semana. El anuncio lleva tranquilidad a las familias de las Fuerzas Armadas, que han enfrentado semanas de incertidumbre por la prolongada paralización presupuestaria.
“Creemos que podemos seguir pagándoles el viernes”, declaró Vance tras el almuerzo político republicano en el Senado. No obstante, advirtió que no todos los pagos federales podrán cumplirse, señalando que los demócratas han dificultado la aprobación de los recursos necesarios para mantener la operatividad del Gobierno.
Fondos redirigidos del Pentágono
El Departamento de Defensa ha identificado 8.000 millones de dólares en fondos no utilizados de investigación, desarrollo y tecnología, que serán redirigidos temporalmente para cubrir los salarios militares. La medida busca evitar que los efectivos en servicio activo se vean directamente afectados por el cierre.
Sin embargo, varios senadores republicanos han expresado dudas sobre la base legal que permite al presidente Trump reorientar esos recursos, un asunto que podría ser objeto de debate legislativo si la parálisis presupuestaria persiste.
Un donante privado contribuye al pago de las tropas
El Tesoro advierte sobre el agotamiento de fondos
El secretario del Tesoro, Scott Bessent, informó el domingo que el Pentágono dispone de fondos no comprometidos suficientes para cubrir los salarios militares hasta finales de octubre, pero advirtió que los recursos se agotarán antes del próximo pago previsto para el 15 de noviembre.
Programas civiles bajo presión
Además del impacto en el ámbito militar, Vance señaló que los beneficios de asistencia alimentaria podrían verse afectados esta misma semana. “Tenemos cupones de alimentos que se agotarán a finales de esta semana”, indicó.
El bloqueo político en el Congreso ha impedido la aprobación de un acuerdo presupuestario que permita reabrir completamente el Gobierno. Mientras tanto, la administración Trump continúa aplicando medidas de emergencia para garantizar que los pagos esenciales lleguen a quienes sirven dentro y fuera del país.