¿Quién es Elise Stefanik, la mujer que podría convertirse en la primera republicana en gobernar Nueva York tras veinte años?

Publicado por Joaquín Núñez 28 de octubre, 2025

Elise Stefanik. Ese es el nombre que preocupa al Partido Demócrata de Nueva York. Tras veinte años de gobierno azul ininterrumpido en el Empire State, la congresista republicana se perfila como una amenaza real de cara a las elecciones del 2026. En efecto, aun sin estar oficialmente en la carrera, hizo encender las alarmas en las oficinas de la gobernadora Kathy Hochul luego de la publicación de una encuesta del Manhattan Institute.

De acuerdo con el citado sondeo, Stefanik derrotaría tanto a Hochul como a Antonio Delgado, el vicegobernador que se postula contra su jefa. En efecto, vencería a la gobernadora por un punto porcentual y al vicegobernador por seis.

La actual congresista y primera opción de Donald Trump como embajadora ante las Naciones Unidas cuenta con un perfil similar al de JD Vance: articulada en el arte de la oratoria, egresada de una universidad de la Ivy League y muy alineada con el movimiento MAGA. Su trayectoria política la llevó en un camino que comenzó en el conservadurismo tradicional y desembocó en la agenda America First.

En los últimos años se consolidó como una de las figuras más influyentes del Partido Republicano, gracias a su capacidad para combinar su lealtad a Trump con un perfil político propio, joven y disciplinado.

¿Quién es Elise Stefanik?

Nacida en Nueva York en 1984, creció dentro de una familia con orígenes europeos. Se graduó de la Universidad de Harvard, donde se graduó con honores e incluso recibió una mención honorífica por el Premio de Liderazgo Femenino.

Una vez graduada, trabajó para la Casa Blanca de George W. Bush. Allí dio sus primeros pasos dentro del mundo republicano, en el cual no pararía de crecer. Stefanik formó parte del armado de la plataforma republicana de las elecciones presidenciales del 2012 y fue directora de nuevos medios para el comité exploratorio presidencial del exgobernador de Minnesota, Tim Pawlenty. Su perfil técnico también la encontró como colaborando con diferentes centros de estudios conservadores, como el Foundation for Defense of Democracies y la Foreign Policy Initiative.

Si bien empezó a pensar en entrar en política luego de los ataques del 11 de septiembre, concretó ese sueño en el 2014, cuando fue elegida para la Cámara de Representantes. En su momento, fue la mujer más joven en servir en el Congreso, lo que de inmediato elevó su perfil en Washington DC.

“Recuerdo haber visto su currículum y trayectoria, y debo decir que al principio tenía mis dudas. En teoría, parecía muy joven. En unos 10 minutos, me dejó atónita", expresó en su momento la representante Ann Wagner.

De moderada y a referente del movimiento MAGA

Dentro del Congreso, Stefanik pasó de ser "la republicana favorita de todos los demócratas" a una ferviente defensora del presidente Trump. Aunque inició su camino en Capitol Hill como una legisladora moderada, incluso fue parte del Grupo de los Martes, poco a poco se fue inclinando hacia el movimiento MAGA. Esto se afianzó luego del primer intento de impeachment en 2020, durante el cual la congresista criticó duramente a los demócratas por su iniciativa.

"Los hechos nunca han cambiado. No hubo quid pro quo, ni soborno, ni extorsión. El presidente Trump ha sido completamente transparente: ha publicado la transcripción de la llamada y ha cooperado plenamente. Este falso juicio político no es más que un intento partidista de revocar los resultados de las elecciones de 2016 e interferir en la campaña de 2020", señaló a finales del 2019.

Su elocuencia y decisión la posicionaron como una de las favoritas del presidente, quien, ya fuera de la Casa Blanca, la respaldó en 2021 para presidir la Conferencia Republicana de la Cámara de Representantes en reemplazo de Liz Cheney. El rol la llevó a convertirse en la cuarta republicana de mayor liderazgo en la Cámara.

La Administración Biden y ascenso como la cara en lucha contra el antisemitismo universitario

Durante los últimos cuatro años, consolidó su posición dentro del Partido Republicano a través de severas críticas contra las políticas impulsadas por Joe Biden y Kamala Harris. Además de sus intervenciones en contra de la retirada de Afganistán y las políticas educativas de la Casa Blanca, se destacó por su lucha en contra del antisemitismo en los campus universitarios.

Stefanik tuvo una participación muy destacada durante la audiencia de 2023 contra el antisemitismo, realizada en el Comité de Educación y Fuerza Laboral de la Cámara. Allí, interrogó con dureza a los presidentes de la Universidad de Harvard, la Universidad de Pensilvania y el Instituto Tecnológico de Massachusetts.

"Es absolutamente vergonzoso que los líderes de las universidades más prestigiosas de Estados Unidos no puedan simplemente decir que llamar al genocidio de los judíos va en contra de su código de conducta. Este fracaso moral será recordado durante generaciones. (...) Cuando los estudiantes judíos son acosados, escupidos y se les dice que vuelvan a las cámaras de gas, y las instituciones que deberían protegerlos permanecen en silencio, ese silencio es complicidad", remarcó la congresista durante la audiencia.

"El hecho de que seas el rector de una universidad que ocupa el último lugar en cuanto a la protección de los estudiantes judíos y que sigas sin poder afirmar claramente que las llamadas al genocidio de los judíos violan tu código de conducta lo dice todo", le dijo a Liz Magill, quien días después renunció como presidente de la Universidad de Pensilvania.

"Nunca renunciaremos al presidente Trump"

Durante el ciclo electoral de 2024, se especuló con que Stefanik sea la compañera de fórmula de Trump. Incluso estuvo entre los nueve finalistas junto a Vance, quien finalmente fue el elegido. En julio, brindó un potente discurso en la Convención Nacional Republicana.

"Me enorgullece haber estado siempre al frente en los momentos más difíciles para el presidente Trump. Desde liderar la lucha contra los juicios políticos ilegales hasta defender la integridad electoral, unificar a los republicanos de la Cámara de Representantes y ser con orgullo el primer miembro del Congreso en respaldar su reelección", expresó.

"Y ahora que nos embarcamos en el difícil camino que nos espera para salvar a Estados Unidos, recordemos Gálatas 6:9: 'No nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos rendimos'. Nosotros, el pueblo, nunca renunciaremos al presidente Trump y nunca renunciaremos a los Estados Unidos de América", continuó la republicana.

Después del 5 de noviembre del 2024, el nombre de Stefanik fue rumoreado para varios puestos dentro de la segunda Administración Trump. Finalmente, fue anunciada como nueva embajadora ante las Naciones Unidas. Tras cosechar el apoyo de algunos demócratas como John Fetterman, la Casa Blanca retiró su nominación para proteger la escasa mayoría republicana en la Cámara.

Nuevo libro ante una posible candidatura

Entre muchas especulaciones sobre su candidatura a gobernadora de Nueva York (se espera el anuncio oficial en noviembre) Stefanik confirmó la publicación de un libro para abril del 2026. 'Poisoned Ivies: The Inside Account of the Academic and Moral Rot at America's Elite Universities', detallará sus esfuerzos para combatir el antisemitismo en las universidades.

De acuerdo con The New York Post, la republicana analizó el ascenso de Zohran Mamdani y lo relacionó con la educación superior.

"Si observamos el ascenso de un socialista antisemita, Zohran Mamdani, no es posible sin una conexión directa con estas universidades envenenadas de la Ivy League. Lo que conduce directamente a esta podredumbre moral que actualmente se manifiesta en lo que está sucediendo en la carrera por la alcaldía de la ciudad de Nueva York”, le dijo Stefanik al citado medio.

En caso de dar la sorpresa y ganar la gobernación de Nueva York, la congresista se convertirá en la primera republicana en hacerlo desde George Pataki, quien abandonó el cargo en 2006.