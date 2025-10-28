Alarma demócrata: una encuesta revela que el cierre del Gobierno ha favorecido a los republicanos en popularidad

Publicado por Joaquín Núñez 28 de octubre, 2025

Los republicanos del Congreso aumentaron su imagen positiva desde el inicio del cierre del Gobierno. Así lo explicó el periodista de datos Harry Enten en CNN, donde presentó una serie de encuestas que muestran que el Partido Republicano se ha vuelto más popular desde el pasado primero de octubre, encendiendo una alarma para los demócratas en Washington DC.

Desde el inicio del cierre, ambos partidos han intentado ganar la discusión mediática sobre quién es el verdadero responsable político de esta situación, congela la paga de 900.000 trabajadores estatales. En este contexto, el periodista de datos reveló que el GOP está adelantando a los demócratas en ese aspecto.

En diálogo con su colega John Berman, quien predijo que finalmente el "daño político" terminaría siendo el factor decisivo para terminar con el cierre, Enten explicó que los votantes no perciben al GOP como el mayor culpable de lo que ya es el segundo cierre más largo en la historia de los Estados Unidos.

"Podrías pensar, dado que los republicanos controlan tanto la Cámara de Representantes como el Senado, que un cierre gubernamental podría perjudicar la imagen republicana. ¡Pero, de hecho, no ha sido así!¡En todo caso, ha mejorado un poco!", expresó el periodista.

Acto seguido, señaló que la imagen del Partido Republicano aumentó dos puntos porcentuales desde el cierre, mientras que la imagen de los republicanos del Congreso subió cinco puntos.

"Así que lo que vemos es que la imagen republicana en el Congreso ha mejorado un poco en comparación con antes del cierre, a pesar de que los republicanos controlan el poder. Y esa es la pregunta que John Thune y Mike Johnson están haciendo: '¿Por qué deberíamos ceder, electoralmente hablando, si nuestra imagen ha mejorado un poco?'", añadió Enten.

Ante la sorpresa de Berman, el periodista de datos continuó subrayando que el aumento de imagen positiva fue de doce puntos entre los republicanos y de ocho entre los independientes.

"Porque hay cosas que pueden movilizar a la base, pero alejar a los votantes moderados, o cosas que pueden movilizar a los votantes moderados, pero alejar a la base. (...) Pero la verdad es que no estamos viendo eso. Lo que estamos viendo es que la imagen de los republicanos ha mejorado entre los independientes y también entre los republicanos, la imagen de los republicanos en lo que respecta a los que están en el Congreso. Así que, de nuevo, ¿qué razón electoral tendrían los republicanos para ceder en este momento?", sentenció.